Anh Sần Văn Đoàn, quê ở tỉnh Cao Bằng, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Vân Trung).

Xa quê đến Bắc Ninh làm việc, chỗ trọ hiện tại giúp tôi và nhiều anh chị em có nơi sinh hoạt, thuận tiện đi lại và duy trì công việc. Tuy nhiên, với nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh như chúng tôi, phòng trọ vẫn chỉ là nơi ở tạm, chưa thể mang lại cảm giác an cư lâu dài. Cuộc sống công nhân có những khoản chi tiêu phải tính toán hằng tháng, từ tiền thuê nhà, điện, nước đến ăn uống, sinh hoạt. Sau mỗi ngày làm việc, ai cũng mong trở về một nơi ở sạch sẽ, an toàn, có không gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động. Thế nhưng, điều kiện tại các khu nhà trọ hiện nay còn hạn chế; diện tích phòng ở thường không lớn, không gian sinh hoạt chung thiếu.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, phát triển nhà ở xã hội, nhất là mô hình cho thuê với mức giá phù hợp, sẽ mở thêm cơ hội để những lao động ngoại tỉnh có điều kiện ổn định cuộc sống. Bởi với thu nhập của phần đông công nhân, việc tích lũy để mua nhà không phải chuyện dễ dàng. Chúng tôi đều có chung mong muốn có nhiều dự án nhà ở xã hội cho thuê với mức giá phù hợp thu nhập, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, an ninh, vệ sinh môi trường.

Có chỗ ở tốt, gần nơi làm việc, anh chị em sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, giảm bớt chi phí và yên tâm làm việc hơn. Nhà ở xã hội không nhất thiết phải rộng rãi hay tiện nghi cao cấp, điều quan trọng là có không gian riêng tư, công trình phụ khép kín, điện nước ổn định và những tiện ích thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày. Nếu khu nhà ở có thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, cây xanh và các dịch vụ thiết yếu thì đời sống công nhân cũng được cải thiện đáng kể.