Đầu tư nâng chất lượng giáo dục từ cơ sở

Học sinh Trường THCS Huỳnh Bá Chánh, phường Ngũ Hành Sơn tham gia hoạt động tại chương trình “Sách và góc nhìn sáng tạo”, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2026 - 2027. Ảnh: N.H

Năm học 2026 - 2027, phường Ngũ Hành Sơn triển khai chương trình dạy tiếng Anh tăng cường cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn. Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên, học sinh tiểu học giai đoạn 2026 - 2030 theo Kế hoạch số 829/KH-UBND ngày 26/8/2026 của UBND phường.

UBND phường phối hợp Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tổ chức giảng dạy tiếng Anh tăng cường 2 tiết/tuần cho học sinh các khối lớp 1 đến lớp 5 tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn phường. Chương trình bắt đầu từ ngày 12/10/2026 và dự kiến kết thúc ngày 14/5/2027. Chương trình đặt mục tiêu 100% học sinh tiểu học được tham gia. Trong 26 tuần thực học, mỗi lớp có 52 tiết tiếng Anh tăng cường, mỗi tiết 35 phút.

Theo ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, chương trình được triển khai với mong muốn nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh tiểu học trên địa bàn phường, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận, rèn luyện và phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh phù hợp với độ tuổi, góp phần hình thành năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh…

UBND Phường Ngũ Hành Sơn và Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) tại buổi khởi động hoạt động dạy học tiếng Anh cho học sinh tiểu học trên địa bàn phường. Ảnh: ĐVCC.

Phường Ngũ Hành Sơn cũng chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục. Mới đây, tại hội nghị tập huấn, hướng dẫn cập nhật, chuẩn hóa, kiểm tra và ký số dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết hợp triển khai công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2026 - 2027 do UBND phường tổ chức, các đơn vị tham gia được hướng dẫn quy trình rà soát, xử lý lỗi và hoàn thành ký số dữ liệu năm học 2025 - 2026; đồng thời chuẩn hóa thông tin trường, lớp, học sinh và đội ngũ nhân sự cho năm học mới.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số trong đối chiếu, phát hiện dữ liệu thiếu hoặc chưa chính xác được nhấn mạnh nhằm nâng cao chất lượng thông tin trước khi thực hiện ký số theo thẩm quyền.

Theo đại diện phường, cơ sở dữ liệu ngành giáo dục là nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành và kết nối thông tin giữa các cơ sở giáo dục với cơ quan quản lý. Vì vậy, việc cập nhật đầy đủ, chuẩn hóa và bảo đảm tính chính xác của dữ liệu không đơn thuần là yêu cầu kỹ thuật mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường, giảm thao tác thủ công và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.

Song song với các giải pháp về chuyên môn và quản lý, phường cũng quan tâm tạo dựng môi trường học tập khuyến khích tinh thần tự học, khám phá tri thức thông qua các hoạt động ngoại khóa như chương trình “Sách và góc nhìn sáng tạo”, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm học 2026 - 2027 được Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường phối hợp Trường THCS Huỳnh Bá Chánh tổ chức.

Với sự đầu tư từ chính quyền và sự phối hợp của các cơ sở giáo dục, phường Ngũ Hành Sơn từng bước tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến môi trường học tập an toàn, hiện đại, khuyến khích học sinh chủ động tiếp thu tri thức và phát triển năng lực toàn diện.