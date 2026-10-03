Đầu tư nâng cấp đường huyện 92 xóa 'rốn ngập' tại phường Trung An

Nhà thầu triển khai thi công nâng cấp tuyến đường huyện 92.

Đường huyện 92, đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Công Dân, có chiều dài 158 m. Hiện mặt đường rộng trung bình từ 3 - 3,5 m, kết cấu nhựa nhưng đã xuống cấp. Tuyến đường có hệ thống thoát nước dọc lộ thiên, song do hệ thống cống bị nghẹt, cùng với ảnh hưởng của triều cường dâng cao nên thường xảy ra ngập úng cục bộ.

Mỗi khi triều cường kết hợp với mưa lớn, nước tràn lên mặt đường, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Nước tù đọng trong thời gian dài còn gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi, tạo điều kiện cho muỗi và mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân sống dọc tuyến đường.

Trước tình trạng trên, việc đầu tư nâng cấp tuyến đường được phường Trung An xác định là cần thiết nhằm từng bước khắc phục tình trạng ngập úng; đồng thời, cải thiện hạ tầng giao thông tại khu vực.

UBND phường Trung An đã triển khai Dự án Nâng cấp đường huyện 92 (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Công Dân) với tổng chiều dài 158 m, gồm 2 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 48 m, có chiều rộng nền đường từ 5,2 - 5,9 m, vỉa hè rộng từ 0,5 - 1,2 m, mặt đường rộng 4 m. Đoạn 2 dài khoảng 110 m, nền đường rộng 10,5 m, vỉa hè rộng 1,2 m mỗi bên, mặt đường rộng 7,5 m.

Cùng với nâng cấp mặt đường, dự án còn xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc nằm dưới lòng đường với tổng chiều dài hơn 179 m và thực hiện nhiều hạng mục liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 4,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 3,3 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 14-9, dự kiến hoàn thành vào ngày 10-2-2027.

Theo ghi nhận, hiện nhà thầu đang tập trung triển khai các hạng mục của công trình. Việc dự án triển khai nhận được sự đồng tình, phấn khởi của người dân sống dọc tuyến đường, nhất là những hộ thường xuyên bị ảnh hưởng bởi ngập nước.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Triều (ngụ khu phố 1, phường Trung An) có nhà ở cặp đường huyện 92. Nhiều năm qua, mỗi khi triều cường dâng cao, gia đình ông cùng các hộ dân xung quanh lại thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

“Dự án nâng cấp đường được triển khai, người dân chúng tôi rất mừng. Chỉ mong công trình được thực hiện nhanh để người dân bớt lo mỗi khi triều cường, mưa lớn. Đường được nâng cao thì sân nhà tôi sẽ thấp hơn mặt đường, vì vậy gia đình phải tính chuyện nâng sân để hạn chế nước tràn vào nhà”, ông Triều chia sẻ.

Khi hoàn thành, đường huyện 92 sẽ được nâng cấp đồng bộ cả mặt đường và hệ thống thoát nước, góp phần từng bước xóa điểm ngập thường xuyên tại khu vực. Đây cũng là điều người dân nơi đây mong chờ sau nhiều năm phải sống chung với cảnh ngập nước mỗi khi triều cường dâng cao.