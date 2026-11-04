Đầu tư, nâng cấp các trục giao thông Đông - Tây

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“Điểm nghẽn” của nhiều tuyến huyết mạch

Các trục giao thông Đông - Tây là “huyết mạch” của nền kinh tế, nhưng thực trạng hạ tầng bộc lộ nhiều yếu kém, trở thành “điểm nghẽn” trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp phát triển.

Nhiều đoạn trên quốc lộ 14G nhỏ hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu lưu thông. Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều tuyến quốc lộ xuống cấp

Vợ chồng bà Trần Thị Hoa (trú tại thôn K8, xã Sông Kôn) đã 17 năm an cư trong ngôi nhà nhỏ nằm ven tuyến quốc lộ 14G.

“Suốt nhiều năm qua, con đường vẫn vậy, nhỏ, cong cua và bị xuống cấp. Gần đến dịp Tết, chỗ nào bị hư thì đơn vị quản lý sửa lại, chưa khi nào thấy được cải tạo mở rộng. Quốc lộ này có một đoạn qua thôn K8 võng lên xuống, chạy vòng quanh quả đồi khiến tầm nhìn bị khuất rất nguy hiểm”.

TRẦN THỊ HOAThôn K8, xã Sông Kôn

Quốc lộ 40B là trục giao thông huyết mạch, kéo dài từ ven biển Tam Thanh (phường Quảng Phú) lên giáp tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi).

Theo ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, quốc lộ này giữ vai trò quan trọng kết nối xã với các địa phương miền núi phía tây Đà Nẵng và Quảng Ngãi; phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và phục vụ phòng, chống thiên tai.

Trong đó, đoạn tuyến từ trung tâm xã Nam Trà My đến cầu Đăk Pxi (giao với địa phận xã Trà Linh) dài khoảng 25km, băng qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đèo dốc, khúc cua gấp, một bên là núi cao, một bên là vực sâu.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Nam Trà My chật chội, quanh co. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiện nay, nhiều vị trí nền, mặt đường quốc lộ 40B đã xuống cấp, bong tróc, nứt gãy, sụt lún; mặt đường nhỏ hẹp, tầm nhìn hạn chế, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe vận chuyển hàng hóa.

Đáng chú ý, tình trạng sạt lở taluy, xói lở nền đường và hệ thống thoát nước chưa đồng bộ làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đặc biệt, sau bão số 12 và các đợt mưa lớn cuối tháng 10/2025, nhiều vị trí trên tuyến bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Việc khắc phục hậu quả thiên tai được tiến hành, song chưa thể giải quyết căn bản những hạn chế về quy mô, chất lượng và khả năng chống chịu thiên tai.

Một trục ngang Đông - Tây khác là quốc lộ 14B. Ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam cho biết, đơn vị được Sở Xây dựng giao quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 14B đoạn xã Đại Lộc lên xã Thạnh Mỹ.

Quốc lộ này nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây 2, là huyết mạch từ cảng Tiên Sa, lên các xã miền núi phía tây, kết nối đường Hồ Chí Minh - quốc lộ 14D - Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Hiện tại, trục đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải do lượng phương tiện hỗn hợp (xe tải nặng, xe khách) lưu thông rất đông, nền mặt đường nhanh xuống cấp. Trong khi đó, mặt cắt đoạn Đại Lộc - Thạnh Mỹ chỉ mới đủ cho 2 làn xe lưu thông ngược chiều nhau, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, nhất là xe máy.

Quốc lộ 14B nằm trên Hành lang kinh tế Đông - Tây 2 đã quá tải. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuyến tỉnh lộ gian nan

Ngoài quốc lộ, thành phố Đà Nẵng có các trục ĐT kết nối Đông - Tây huyết mạch. Hiện nay, 2 quốc lộ 14E và quốc lộ 14D đang được triển khai thi công cải tạo, nâng cấp. Các quốc lộ còn lại gồm 14G, 14B, 14H, 40B, 24C chưa được cải tạo, nâng cấp xuyên suốt toàn tuyến.

Hiện trạng các trục Đông - Tây

Tình trạng cải tạo, nâng cấp các tuyến

Đang triển khai thi công cải tạo, nâng cấp

QL14E

QL14D

Chưa được cải tạo, nâng cấp xuyên suốt toàn tuyến

QL14G

QL14B

QL14H

QL40B

QL24C

ĐT606

Chưa được cải tạo, mở rộng toàn diện, nhất là đoạn từ xã A Vương lên xã Tây Giang

Đối với ĐT606, trục đường này kết nối từ đường Hồ Chí Minh, qua địa phận huyện Tây Giang cũ lên giáp Cửa khẩu phụ Tây Giang chưa được cải tạo, mở rộng toàn diện mà nhất là đoạn từ xã A Vương lên xã Tây Giang.

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang chia sẻ, tuyến ĐT606 được ví như “mạch máu độc đạo” nối liền các xã vùng cao biên giới với trung tâm.

Vai trò của tuyến đường thể hiện rõ trên 3 khía cạnh: hành lang giao thương duy nhất giúp vận chuyển nông - lâm sản, đặc biệt là các loại dược liệu của đồng bào xuống đồng bằng thuận lợi, nâng cao giá trị sản phẩm và thu hút các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư sản xuất tại chỗ.

Đường thông suốt giúp xóa bỏ sự chia cắt, rút ngắn khoảng cách dịch vụ công. Người dân tiếp cận y tế, giáo dục dễ dàng hơn, đặc biệt hữu ích trong công tác cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai và giúp giảm nghèo bền vững.

Nằm ở địa bàn chiến lược biên giới, tuyến đường giúp các lực lượng chức năng cơ động nhanh, kiểm soát tốt biên cương và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.

Ghi nhận thực tế, ĐT606 là tuyến đường đèo dốc lớn, quanh co, nhiều khúc cua ngặt và mặt đường nhỏ hẹp. Mặc dù thành phố rất quan tâm, phân bổ kinh phí duy tu hằng năm nhưng do địa chất phức tạp, kết hợp do ảnh hưởng thiên tai thường gây sạt lở, việc sửa chữa chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, mang tính tạm thời.

Theo ông Arất Blúi, thực trạng của tuyến ĐT606 hiện tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do đường hẹp, dốc, che khuất tầm nhìn vào ban đêm, gây mất an toàn cho người dân và các phương tiện vận tải. Lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng vì chi phí vận chuyển tăng cao, thương lái ngại lên vùng cao mua nông sản...

Vào mùa mưa bão, nguy cơ sụt lún, sạt lở cắt đứt tuyến đường có thể gây cô lập hoàn toàn các xã biên giới, làm đình trệ hoạt động kinh tế - xã hội, khiến địa phương khó thu hút đầu tư và ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình giảm nghèo, đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Đồng bộ đầu tư hạ tầng

Công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên được quan tâm, nhưng chưa giải quyết được thực trạng yếu kém của các trục giao thông Đông - Tây. Thế nên, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp toàn diện là phương án cấp thiết để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc lộ 14H qua xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Chỉ giải quyết “phần ngọn”

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, ngành đã tham mưu UBND thành phố, Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý, trong đó chú trọng các quốc lộ 14B, 14H, 14G và 40B.

Đây là các trục giao thông quan trọng theo hướng Đông - Tây, kết nối khu vực đồng bằng với miền núi, khu vực biên giới, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Sở Xây dựng triển khai các công trình sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất nhằm khắc phục hư hỏng nền, mặt đường, cải thiện hệ thống thoát nước, hệ thống biển báo an toàn giao thông và xử lý các vị trí sạt lở sau mưa bão, góp phần duy trì giao thông thông suốt, an toàn. Kinh phí bố trí hằng năm để thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ nêu trên 124,8 tỷ đồng (bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất).

Theo phân cấp quản lý, kinh phí để thực hiện quản lý, bảo trì trước ngày 1/7/2025 do Cục Đường bộ Việt Nam bố trí; từ ngày 1/7/2025 do UBND thành phố bố trí.

Kinh phí bố trí hằng năm

124,8tỷ đồng

Quản lý, bảo trì các quốc lộ 14B, 14H, 14G, 40B: bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất

Phân cấp bố trí kinh phí

Trước 1/7/2025Cục Đường bộ Việt Nam bố trí

Từ 1/7/2025UBND thành phố bố trí

Tuy nhiên, ông Trần Ngọc Thanh nhìn nhận, các tuyến đường này chưa đáp ứng quy mô cấp đường theo quy hoạch, qua khai thác nhiều năm nên thường xuyên hư hỏng, xuống cấp. Trong khi đó, nguồn kinh phí bảo trì còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bảo đảm giao thông.

Đơn vị quản lý quốc lộ 40B cho biết, tuyến đường phần lớn qua trung du, miền núi thường xuyên bị xuống cấp nghiêm trọng; việc sửa chữa thường xuyên, hay định kỳ không giải quyết “cái gốc” của tình trạng này.

Sau các đợt bão lũ lớn (đặc biệt là tháng 10, 11/2025), trục đường chịu tổn thất nặng nề với hàng trăm điểm sạt lở taluy, xói lở, nứt toác bề mặt và sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

Quốc lộ 40B bị sạt lở vào tháng 10/2025. Ảnh: LÊ MỸ

Cần đầu tư để tạo động lực phát triển

Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho rằng tuyến ĐT606 được đầu tư cải tạo, mở rộng toàn diện sẽ là một chủ trương hết sức đúng đắn và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Dự án này không đơn thuần là nâng cấp một con đường, mà chính là mở ra không gian phát triển mới cho vùng Tây thành phố. Cụ thể, sẽ phá vỡ thế cô lập, khơi thông dòng chảy logistics hướng về các cửa khẩu và liên vùng, tạo nền tảng vững chắc để miền núi bắt kịp đà phát triển chung của đồng bằng.

Quốc lộ 14G qua địa phận xã Sông Kôn dài hơn 20km có mặt đường nhỏ hẹp, riêng nền mặt đường đoạn từ km39+000 đến km57+300 thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp, đầy rẫy “ổ gà”.

Phó Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Nguyễn Hữu Sanh cho biết, nguyện vọng của nhân dân là mong được Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến.

Trục xương sống được khơi thông, xã sẽ có cơ hội thu hút doanh nghiệp về đầu tư khai phá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái (suối khoáng nóng A Păng, rừng gỗ lim, rừng gỗ kiền kiền), du lịch văn hóa kết hợp bảo tồn văn hóa bản địa; liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa, vật nuôi địa phương… để tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân.

Một đoạn tuyến ĐT606 bị sạt lở taluy âm được khắc phục khẩn cấp, hoàn thành tháng 7/2026. Ảnh: KHẢI KHIÊM

Theo Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, cải tạo toàn diện quốc lộ 40B không chỉ là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân mà còn là giải pháp mang tính chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông, giảm chi phí vận chuyển, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế vùng sâm Ngọc Linh.

Quốc lộ 40B mở rộng sẽ tạo điều kiện hình thành và phát triển tuyến du lịch kết nối vùng sâm Ngọc Linh, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm các vườn sâm và khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Xơ Đăng.

Còn trục quốc lộ 14B có ý nghĩa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội xã Hà Nha nói riêng, các xã thuộc cánh Tây Đà Nẵng trong kết nối với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang và các tỉnh Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND xã Hà Nha Mai Thang Sang chia sẻ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai khoáng và vận chuyển nguyên vật liệu.

Thực tế tại Hà Nha có gần 300 xe tải nặng, gần 30 nhà máy đang hoạt động trong 6 cụm công nghiệp, do đó việc mở rộng quốc lộ 14B rất quan trọng nhằm kịp thời cung cấp nguyên vật liệu để phục vụ nhu cầu của cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ cao và các công trình trọng điểm khác.

Hà Nha

gần

300

xe tải nặng

Hà Nha

gần

30

nhà máy đang hoạt động

Hà Nha

trong

6

cụm công nghiệp

“Quốc lộ 14B mở ra sẽ thúc đẩy giao thương kết nối liên vùng; mở rộng hướng tuyến du lịch mới Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang; phát triển du lịch trải nghiệm, sinh thái như Khe Lim, Bằng Am...”

MAI THANG SANGChủ tịch UBND xã Hà Nha

Tìm các phương án tối ưu các trục giao thông Đông - Tây

Đà Nẵng đã có chủ trương đầu tư các trục Đông - Tây. Vì vậy, giai đoạn chuẩn bị đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm phương án tối ưu nhất do còn liên quan đến kết nối liên vùng, đất rừng, giải phóng mặt bằng, địa hình, thủy văn cùng nhiều yếu tố khác.

Mặt đường quốc lộ 14H qua các xã Nông Sơn, Quế Phước nhỏ và thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ. Ảnh: MINH THÔNG

Đã có chủ trương đầu tư

Đến thời điểm này, UBND thành phố đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư các dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT606, đoạn lý trình km0+000 - km14+588 (Quyết định số 2709/QĐ-UBND, ngày 22/6/2026); nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14H, đoạn km60+700 - km73+540 từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông (Quyết định số 4096/QĐ-UBND, ngày 11/9/2026).

Đáng chú ý, thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng nghiên cứu đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây thành phố Đà Nẵng (gồm các quốc lộ 14B, 14G, 40B) với tổng mức đầu tư khoảng 11.251 tỷ đồng; dự kiến thực hiện năm 2026 - 2031.

Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây đã được Hội đồng thẩm định xem xét, có báo cáo số 216/BC-HĐTĐ ngày 25/9/2026. Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố. Ngày 28/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố thống nhất báo cáo và được Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án tại Thông báo số 254-TB/TU ngày 2/10/2026.

Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND thành phố xem xét, trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Từ chủ trương đến dự án

Các mốc chủ trương đầu tư nâng cấp trục Đông - Tây năm 2026

Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây

QL14B

QL14G

QL40B

khoảng11.251tỷ đồng

Tổng mức đầu tư

Dự kiến thực hiện

2026 - 2031

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng nghiên cứu đầu tư

22/62026

Chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT606, đoạn km0+000 - km14+588

Quyết định số 2709/QĐ-UBND

11/92026

Chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14H, đoạn km60+700 - km73+540 từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông

Quyết định số 4096/QĐ-UBND

25/92026

Hội đồng thẩm định xem xét Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây

Báo cáo số 216/BC-HĐTĐ

28/92026

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố thống nhất báo cáo

2/102026

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư dự án

Thông báo số 254-TB/TU

Hiện nay

Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Sở Tài chính thẩm định→UBND thành phố xem xét→HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, nhìn hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ kết nối Đông - Tây mà chủ đầu tư lập, có thể thấy khối lượng giải phóng mặt bằng, nhu cầu sử dụng đất là khá lớn và ảnh hưởng đến nhiều loại đất, nhà cửa, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật; tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sơ bộ khoảng 2.626 tỷ đồng.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân bị sạt lở gây tắc đường vào tháng 10/2025. Ảnh: CÔNG TÚ

“Điều mà chúng tôi quan tâm, lo lắng nhất là nếu tiến độ giải phóng mặt bằng chậm sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chung của dự án. Ngoài ra, do đặc thù nhiều đoạn tuyến của dự án đi qua khu vực có địa hình là đồi núi nên sẽ dễ phát sinh tình trạng sụt - trượt, xói lở trong quá trình vận hành khai thác sau này, đặc biệt là mùa mưa bão nên đòi hỏi phải khảo sát kỹ địa hình, địa chất và có các giải pháp thiết kế phù hợp, bền vững”

TRẦN NGỌC THANHPhó Giám đốc Sở Xây dựng

Từ mối quan tâm trên, Sở Xây dựng đã lưu ý chủ đầu tư rà soát kỹ hiện trạng đất đai, làm rõ diện tích các loại đất và tài sản trên đất. Xác định rõ số hộ bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi, công trình phải di dời và nhu cầu tái định cư để từ đó xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng phù hợp để triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ.

Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát kỹ địa hình, địa chất, thủy văn và hiện trạng hư hỏng; rà soát lịch sử sạt lở, ngập lụt, xói lở cầu, cống và các điểm thường xuyên bị chia cắt giao thông; tính toán thủy văn trên cơ sở lưu vực thực tế và xem xét điều kiện mưa lũ bất lợi, biến đổi khí hậu để có giải pháp thiết kế phù hợp.

Lưu lượng xe tải nặng lưu thông trên quốc lộ 14B, đoạn qua các xã Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Thạnh Mỹ rất đông. Ảnh: CÔNG TÚ

Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng cho biết, người dân địa phương sinh sống dọc ven tuyến quốc lộ 14G có đặc điểm bên taluy âm trước nhà là đường, sau nhà thường là suối, vực sâu; bên taluy dương trước nhà là đường, sau nhà là đồi núi cao.

Khi thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng, một số hộ dân không thuộc diện giải tỏa trắng nên phần đất còn lại nằm trong giới hạn hành lang an toàn đường bộ. Chính vì vậy, xã đề nghị chủ đầu tư nêu cụ thể những hộ này có được bố trí tái định cư hay không; nếu không bố trí tái định cư thì có được phép làm nhà trên phần đất còn lại hay không.

Chủ đầu tư cung cấp thông tin về số hộ bị ảnh hưởng theo lý trình tuyến, để địa phương xác định khu vực phù hợp để bố trí tái định cư, hoặc vị trí làm khu tái định cư không cách xa nơi ở, nơi sản xuất hiện tại của bà con. Xã cũng đề xuất chủ đầu tư nghiên cứu chỉnh tuyến tại những vị trí có bán kính đường cong nằm nhỏ, nhiều đường cong liên tục.

Một số ý kiến nêu việc mở rộng quốc lộ 14B cần nghiên cứu làm thêm một đơn nguyên của cầu Hà Nha, tránh trở thành “nút thắt cổ chai”.

Là một người gắn bó với giao thông miền núi, ông Huỳnh Phước Đức, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và thương mại Phước Mạnh cho rằng, quá trình chuẩn bị đầu tư cần tổ chức nghiên cứu kỹ về tình hình địa chất trong đoạn tuyến, tránh các vị trí có khả năng sụt trượt, nếu cần thì phải có các biện pháp gia cố chống sụt trượt kiên cố để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác sau này.

Nội dung: CÔNG TÚ - HỒ QUÂN - LÊ MỸ - KHẢI KHIÊM

Trình bày: MINH TẠO