Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: Thời gian qua, bệnh viện đã từng bước làm chủ và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ có thể được thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Tiêu biểu như: chụp và can thiệp động mạch vành; phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống; thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật nội soi khớp, tiết niệu, tiêu hóa, sản phụ khoa; điều trị tái thông mạch máu não với người bệnh đột quỵ; lọc máu liên tục trong cấp cứu; lọc màng bụng và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực điều trị, cứu sống nhiều người bệnh, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chuyển lên tuyến trên.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh Lê Thị Phương Trâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Song song với sự phát triển chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026 của bệnh viện cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ với hơn 50 đề tài nghiên cứu thuộc nhiều chuyên khoa và lĩnh vực khác nhau. Trong đó, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong thực hành lâm sàng, từ điều trị các bệnh lý tim mạch, đột quỵ, ngoại khoa, tiết niệu, sản phụ khoa đến công tác điều dưỡng, hộ sinh và chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên tặng hoa chúc mừng bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung

Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã và đang đạt được, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho biết, lãnh đạo sở mong muốn Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh không chỉ là nơi tiếp nhận và điều trị người bệnh mà còn từng bước trở thành cơ sở y tế có năng lực đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật hiệu quả. Theo định hướng của ngành y tế Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh sẽ được đầu tư, nâng cấp để trở thành bệnh viện hạng I trong năm 2027, sau Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Lãnh đạo bệnh viện tặng hoa tri ân đoàn chủ tọa chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị bệnh viện tập trung đưa nghiên cứu khoa học trở thành một phần trong hoạt động chuyên môn thường xuyên của bệnh viện. Lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo hiệu quả nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, các trường đại học y dược và các chuyên gia đầu ngành. Gắn nghiên cứu khoa học với chuyển đổi số và quản trị bệnh viện hiện đại. Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo bệnh viện tri ân các chuyên gia, bác sĩ nguyên là lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện qua các thời kỳ. Ảnh: Hạnh Dung

“Sở Y tế sẽ tiếp tục quan tâm, định hướng, hỗ trợ bệnh viện trong đào tạo nhân lực, phát triển chuyên môn, hợp tác với các cơ sở đào tạo và bệnh viện tuyến trên. Đồng thời tạo điều kiện để các sáng kiến, mô hình và kỹ thuật có hiệu quả được đánh giá, nhân rộng trong toàn ngành” - Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên nhấn mạnh.