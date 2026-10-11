Đầu tư nâng cao năng lực phòng chống ung thư

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 4.800-5.000 lượt khám và điều trị, trong đó khoảng 700 bệnh nhân xạ trị. Phần lớn người bệnh đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Hiện bệnh viện có 10 máy xạ trị, vận hành liên tục 3 ca, từ 5 giờ đến 23 giờ mỗi ngày.

Để máy phát tia đầu tiên lúc 5 giờ, bộ phận kỹ thuật phải có mặt từ 3-4 giờ sáng để kiểm tra, đo đạc và thực hiện các quy trình bảo đảm chất lượng. Dù 10 máy xạ trị đã hoạt động hết công suất, phục vụ khoảng 700 lượt mỗi ngày, vẫn còn 800-1.000 người bệnh đang chờ đến lượt.

“Thời gian chờ xạ trị trung bình từ 4-6 tuần. Sau khi đến lượt, mỗi bệnh nhân tiếp tục chờ khoảng một giờ để thực hiện xạ trị. Để rút ngắn thời gian thay đổi phụ kiện giữa các ca, bệnh viện bố trí những bệnh nhân có bệnh lý tương đồng xạ trị liên tiếp”, TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin.

Nhân viên Bệnh viện Ung Bướu chuẩn bị xạ trị cho người bệnh. Ảnh: THÀNH SƠN

Trước nhu cầu khám, điều trị ung thư ngày càng tăng, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Cụ thể, gồm các dự án: xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và hệ thống máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; xây dựng mới Trung tâm xạ trị Proton; xây dựng mới Khu phụ trợ phục vụ người bệnh của Bệnh viện Ung Bướu.

Hiện dự án “Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM làm chủ đầu tư đã được UBND TPHCM phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý 1-2027. Các dự án còn lại đang được các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong năm 2026-2027.

Bên cạnh đó, ngành y tế đang đề xuất xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bà Rịa, quy mô 700 giường, cùng các dự án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên và Cụm y tế Thủ Đức. Đồng thời đăng ký dự án xây dựng Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Dương.