Đầu tư MST (MST) trúng đấu giá dự án nghìn tỷ, chốt lịch họp đại hội cổ đông bất thường

Kết quả kinh doanh khởi sắc và kế hoạch họp cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư MST vừa gửi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ngày đăng ký cuối cùng được chốt là mùng 8 tháng 10 năm 2026. Cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có một quyền biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội. Thời gian và địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được ban lãnh đạo doanh nghiệp thông báo chi tiết trong thời gian tới.

Về bức tranh tài chính, báo cáo bán niên năm 2026 đã qua kiểm toán của doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16,2 tỷ đồng. Con số này tăng hơn 5,6 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 52,75% so với cùng kỳ năm 2025. Phía công ty cho biết sự chênh lệch lợi nhuận tích cực này chủ yếu do đơn vị đẩy mạnh công tác thi công, nghiệm thu và ghi nhận doanh thu. Việc hoàn thành công trình trọng điểm Trung tâm Thương mại Dịch vụ và Căn hộ I Tower Quy Nhơn và chuyển sang giai đoạn bàn giao căn hộ theo đúng kế hoạch đã đóng góp lớn vào kết quả chung.

Cùng với đó, công ty cũng bắt đầu triển khai hoạt động mở bán dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn và tiếp tục thi công các dự án xây lắp đã ký kết trước đó. Hoạt động thương mại duy trì đà tăng trưởng ổn định khi doanh thu bán hàng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 22,67% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng doanh thu này giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 33,41%, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm.

Trúng đấu giá đất dự án và phương án phát hành trái phiếu

Giữa tháng 8 năm 2026, Đầu tư MST đã nhận được Quyết định số 5074 của Ủy ban nhân dân xã An Khánh, Hà Nội về việc chính thức công nhận đơn vị này trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Khu đất trúng đấu giá có diện tích 53.966,6 mét vuông, được quy hoạch để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán. Số tiền doanh nghiệp bỏ ra để sở hữu khu đất lên tới gần 1.161 tỷ đồng, cao hơn mức giá khởi điểm 1.100,8 tỷ đồng do Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt đưa ra hồi tháng 6 năm 2026.

Dự án nhà ở này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương lần đầu vào tháng 11 năm 2021 với tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2021 đến năm 2024. Đến tháng 7 năm 2024, dự án được điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư lần thứ nhất, kéo dài tiến độ thực hiện thành từ năm 2021 đến năm 2027. Theo Văn bản số 1702 của Ủy ban nhân dân xã An Khánh ban hành đầu tháng 6 năm 2026, tổng mức đầu tư của dự án nhà ở thấp tầng này được xác định là 1.442,8 tỷ đồng.

Để có đủ nguồn lực tài chính triển khai dự án lớn này, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 28 tháng 7, các cổ đông đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 11.000 trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền với mệnh giá 100 triệu đồng một trái phiếu, tương đương tổng giá trị huy động 1.100 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, dự kiến phát hành ngay trong năm 2026. Giá chuyển đổi sẽ do Hội đồng quản trị quyết định, bảo đảm không thấp hơn giá trị sổ sách trên một cổ phần và tuyệt đối không được thấp hơn 10.000 đồng một cổ phần.