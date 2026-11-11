Đầu tư MST hủy phát hành ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển hướng gọi vốn từ cổ đông

Đảo chiều chiến lược huy động vốn ngàn tỷ đồng

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 6/11/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư MST đã chính thức thông qua nghị quyết hủy bỏ phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi. Kế hoạch ban đầu này từng được đệ trình và thông qua tại đại hội bất thường tổ chức hồi cuối tháng 7 năm 2026. Theo phương án bị hủy, doanh nghiệp dự kiến chào bán 11.000 trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm được thiết kế để mang về 1.100 tỷ đồng, phục vụ việc đầu tư và cơ cấu lại các khoản vay tại dự án nhà ở thấp tầng thuộc xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi loại bỏ phương án trên, các cổ đông đã thống nhất chuyển sang hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư MST sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu mới, tương đương 88% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định cụ thể khi nhà đầu tư sở hữu 100 quyền sẽ được mua 88 cổ phiếu mới. Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm này sẽ được tự do chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về trọn vẹn 1.000 tỷ đồng. Dòng tiền này được phân bổ chi tiết với 500 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ ngân hàng và 500 tỷ đồng còn lại để tất toán khoản nợ tại Công ty Cổ phần Huy Dương Group. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài từ năm 2026 đến năm 2027, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán ra công chúng. Nếu đợt phát hành diễn ra suôn sẻ, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng mạnh từ 1.136 tỷ đồng lên 2.136 tỷ đồng.

Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

Cùng với sự thay đổi lớn về chiến lược tài chính, hội nghị cũng ghi nhận những biến động trong cơ cấu nhân sự cấp cao. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với ông Nguyễn Hoàng Minh. Quyết định miễn nhiệm được thực hiện theo đơn từ nhiệm vì nguyện vọng cá nhân của ông Minh đối với nhiệm kỳ từ năm 2025 đến năm 2030.

Để bảo đảm bộ máy điều hành xuyên suốt, đại hội đã tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Đăng Kiên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Sự thay thế này giúp ban lãnh đạo của doanh nghiệp duy trì đủ số lượng cần thiết để triển khai các chiến lược kinh doanh sắp tới.

Sau đợt kiện toàn, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư MST tiếp tục duy trì 5 thành viên. Cấu trúc lãnh đạo bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Huy Quang, Phó Chủ tịch thường trực Tạ Thị Dinh, cùng ba thành viên khác là ông Phan Duy Dũng, ông Nguyễn Quang Nguyên và ông Nguyễn Đăng Kiên. Đội ngũ này sẽ trực tiếp chỉ đạo quá trình thực thi kế hoạch huy động vốn mới và quản lý việc sử dụng 1.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ vay một cách hiệu quả.