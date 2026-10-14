Đầu tư mở rộng cao tốc Bắc-Nam theo phương thức PPP có tính khả thi

Bộ Xây dựng tính toán phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam theo phương thức PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đã giao Ban Quản lý dự án 2 lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để khảo sát, thu thập số liệu, tính toán phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc-Nam theo phương thức PPP, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng, kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy phương án đầu tư PPP có tính khả thi.

Phương án đầu tư PPP có tính khả thi

Cụ thể, tuyến cao tốc Bắc-Nam tập trung đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài 1.144km; các đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ, Cần Thơ-Cà Mau sẽ nghiên cứu theo các dự án riêng.

Tuyến sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết-Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề.

Dự kiến phân chia dự án gồm: 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm-Vĩnh Hảo), chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 27.948 tỷ đồng. Dự kiến chia thành 3 dự án độc lập; hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến.

Theo phương án này, dự kiến triển khai lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sau khi xác định nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước (nếu có).

Phân chia thành 2 dự án đầu tư PPP phía Bắc, phía Nam

15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí. Dự kiến phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ, bao gồm: đoạn phía Bắc từ Mai Sơn-Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm; đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi-Dầu Giây, chiều dài khoảng 551km, sơ bộ mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.

Với phương án này, dự kiến triển khai 2 dự án PPP phía Bắc, phía Nam; dự kiến lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi do dự kiến không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

"Sơ bộ tổng mức đầu tư và dự kiến chia dự án thành phần sẽ được Bộ Xây dựng chuẩn xác trong các bước tiếp theo trên cơ sở kết quả nghiên cứu chi tiết theo quy định," Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Để có thể triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng nhận thấy tại thời điểm trình Quốc hội ban hành các Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư, Chính phủ đã báo cáo thời điểm cần mở rộng các tuyến cao tốc phân kỳ (đến năm 2040-2045). Vì vậy, Chính phủ cần báo cáo Quốc hội để bổ sung điều chỉnh nội dung này.

Do dự án trước đây đã được Quốc hội cơ bản thông qua chủ trương đầu tư công, đặc biệt phương án giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo quy mô quy hoạch cho từng đoạn tuyến, vì vậy để giảm thiểu thủ tục, góp phần rút ngắn tiến độ triển khai, Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trong trường hợp phát sinh thủ tục về trình, duyệt chủ trương đầu tư).

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo các hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư PPP, đầu tư công, hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định…); trường hợp thu hút vốn ngoài ngân sách Nhà nước, cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí/giá theo quy định pháp luật sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng theo từng đoạn tuyến.

Chính phủ được phép thực hiện ngay bước lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không cần trình, duyệt chủ trương đầu tư cho dự án/dự án thành phần (trong trường hợp phát sinh thủ tục về trình, duyệt chủ trương đầu tư) vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, làm cơ sở để Chính phủ triển khai các bước tiếp theo.