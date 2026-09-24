Đầu tư mở rộng 13 công trình cấp nước sạch tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thống nhất thông qua 13 nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Nhà máy nước Cu Lây sẽ mở rộng, lắp đặt thêm hơn 21 km đường ống HDPE các loại D110-D40 để phục vụ cấp nước cho 694 hộ dân.

Nghị quyết quyết nghị, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1.148,68 tỷ đồng.

Trong đó, phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh 609,303 tỷ đồng để thực hiện 13 công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tập trung và phân bổ cho cấp xã 539,377 tỷ đồng.

13 công trình mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tập trung được phân bổ vốn gồm: Nhà máy nước Hương Khê cấp cho xã Hương Khê, Hương Bình và Hương Phố; Nhà máy nước Hương Khê cấp nước cho xã Hương Xuân và Hương Đô; Nhà máy nước Đá Hàn cấp cho các xã Hương Bình, Hà Linh; Nhà máy nước Ngàn Trươi cấp cho các xã Vũ Quang, Thượng Đức, Mai Hoa và Tứ Mỹ;

Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt các xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Yên Hòa; Nhà máy nước Thiên Lộc cấp cho xã Gia Hanh; Nhà máy nước Cu Lây cấp cho xã Lộc Hà, Mai Phụ, Tùng Lộc và Đông Kinh; Nhà máy nước Khe Sung cấp cho các xã Kỳ Thượng và Kỳ Lạc; Nhà máy nước Khe Cò cấp cho các xã Sơn Tiến, Hương Sơn;

Mở rộng mạng lưới hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng cấp cho các xã Đức Đồng và Đức Thọ; Nhà máy nước Khu kinh tế Vũng Áng cấp cho các xã Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Khang; Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt vùng Trà Sơn cấp cho xã Xuân Lộc; Mở rộng mạng lưới cấp nước sinh hoạt Khe Xai cấp cho các xã Toàn Lưu, Việt Xuyên.

Nhiều hộ dân ở xã Việt Xuyên phải lắp đặt máy bơm và hệ thống đường ống dẫn nước từ ao, hồ về nhà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, việc ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để đầu tư các công trình cấp nước sạch là phù hợp. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều công trình đầu mối cấp nước được đầu tư, có nguồn nước thô cơ bản bảo đảm về chất lượng và trữ lượng; do đó, ưu tiên mở rộng mạng lưới, đấu nối từ các công trình cấp nước tập trung hiện có sẽ phát huy công suất và hiệu quả các công trình.

Điều này cũng làm giảm chi phí đầu tư mới, mở rộng nhanh phạm vi và số hộ được tiếp cận nước sạch, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và góp phần hoàn thành mục tiêu cấp nước sạch nông thôn đến năm 2030.