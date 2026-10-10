Đầu tư mạnh cho thị trường Việt Nam, Ardingly College Vietnam mở hai văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM

Theo đó, văn phòng tuyển sinh của ACVN tại Hà Nội đặt tạikhu đô thị Tây Hồ Tây, trong khi văn phòng tại TP.HCM tọa lạc ở khu đô thị PhúMỹ Hưng. Đây sẽ là điểm kết nối giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh có nhucầu tìm hiểu về chương trình học thuật, môi trường nội trú cũng như định hướngphát triển toàn diện mà ACVN đang triển khai.

Phụ huynh và học sinh tham gia trường

Tại hai văn phòng, khách tham quan có cơ hội trải nghiệmkhông gian mang đậm dấu ấn giáo dục Anh Quốc. Bên cạnh hoạt động tư vấn trực tiếp,phụ huynh và học sinh có thể tham gia hành trình khám phá nhà trường thông quacông nghệ tham quan thực tế ảo 360 độ, tìm hiểu lịch sử gần 170 năm của hệ thốngArdingly College, trải nghiệm đồng phục và văn hóa House đặc trưng của các trườngnội trú Anh.

Đội ngũ tuyển sinh cũng tổ chức các buổi tư vấn cá nhân hóanhằm xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho từng học sinh.

Việc khai trương hai văn phòng tuyển sinh diễn ra trong bốicảnh ACVN đang đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống. Trường hiện có cơ sở tạiLào Cai với diện tích gần 10 ha, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng và đang đào tạokhoảng 200 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 theo các chương trình song ngữ và quốctế.

Văn hóa House đặc trưng của các trường nội trú Anh

Đáng chú ý, nhà trường đang triển khai giai đoạn hai của dựán với kế hoạch đầu tư bổ sung từ 200-250 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống nộitrú, xây dựng khu học xá riêng cho chương trình quốc tế, phát triển các khu thểthao, trải nghiệm ngoài trời và nhiều hạng mục phục vụ đời sống học sinh. Khihoàn thành, tổng mức đầu tư cho cơ sở vật chất của trường dự kiến đạt khoảng1.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trịnh Quang Đồng Thảo, Chủ tịchHĐQT ACVN, cho biết việc mở hai văn phòng tuyển sinh tại Hà Nội và TP.HCM thểhiện cam kết đầu tư lâu dài của nhà trường tại Việt Nam, đồng thời giúp nhiềugia đình tiếp cận mô hình giáo dục nội trú chuẩn Anh Quốc ngay trong nước.

Đồng phục của học sinh Ardingly College Vietnam

Được phát triển trên nền tảng hợp tác với Ardingly CollegeUK, ACVN theo đuổi triết lý giáo dục nội trú Anh với trọng tâm là phát triển họcsinh toàn diện về học thuật, kỹ năng sống, tính tự lập và tinh thần trách nhiệm.Nhà trường kỳ vọng mô hình này sẽ mang đến thêm lựa chọn cho các gia đình mongmuốn con được tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế chất lượng cao ngay trong nước,đồng thời thụ hưởng những giá trị đặc trưng của nền giáo dục nội trú Anh Quốc.