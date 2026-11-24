Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ Lê Công Lý phát biểu tại Diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ phát triển ngành lúa gạo dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Chuyển đổi xanh không chỉ là thay đổi kỹ thuật canh tác hay giảm phát thải trên đồng ruộng mà còn phải mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo ông Tuấn, các dự án đầu tư cần làm rõ công nghệ ứng dụng, phương thức tổ chức chuỗi giá trị và khả năng tiếp cận thị trường. Địa phương phải chuẩn bị cụ thể về địa điểm, quy mô, hạ tầng, nhu cầu vốn, điều kiện triển khai, cùng phương án tài chính, chia sẻ rủi ro và tiêu thụ sản phẩm.

Nguồn phụ phẩm lớn chưa được khai thác hiệu quả

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) không chỉ có tiềm năng sản xuất lúa gạo mà còn sở hữu nguồn phụ phẩm lớn chưa được khai thác hiệu quả. Theo số liệu ông Tuấn nêu, khu vực này có khoảng 25 triệu tấn lúa, tương đương 16 triệu tấn gạo, đồng thời tạo ra khoảng 25 triệu tấn rơm rạ và 5 triệu tấn trấu. Việc khai thác hiệu quả nguồn phụ phẩm này có thể tạo thêm giá trị kinh tế, đồng thời góp phần giảm phát thải.

Thay mặt lãnh đạo TP. Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Công Lý cho biết, địa phương muốn thu hút đầu tư vào giống chất lượng cao, cơ giới hóa, quản lý nước, số hóa và truy xuất nguồn gốc, cùng các khâu sấy, bảo quản, chế biến sâu và logistics. Thành phố cũng quan tâm thu hút các dự án tận dụng rơm rạ, phụ phẩm để sản xuất năng lượng sinh khối, phân bón và các sản phẩm có giá trị khác.

Ông Lý nhấn mạnh ba yêu cầu trong hợp tác đầu tư: Dự án phải phù hợp quy hoạch, có tính khả thi và sử dụng tiết kiệm tài nguyên; gắn với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực của doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời bảo đảm chia sẻ lợi ích, giúp nông dân có đầu ra ổn định, giảm chi phí và tăng thu nhập. Cần Thơ cam kết cung cấp thông tin, kết nối nhà đầu tư với vùng nguyên liệu và phối hợp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

Đại diện Bộ NN&MT phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Một trong những mô hình được giới thiệu tại diễn đàn là mô hình lúa sinh thái tại vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp. Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trong vụ Hè Thu 2026, mô hình được thí điểm trên diện tích 4,5 ha tại xã Tràm Chim, giúp giảm hơn 33% lượng giống, hơn 54% lượng phân bón vô cơ; số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 7 xuống còn 4 lần.

Năng suất đạt trên 6 tấn/ha, lợi nhuận gần 14,8 triệu đồng, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với sản xuất ngoài mô hình. Tuy nhiên, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp lưu ý, đây mới là kết quả bước đầu trên diện tích nhỏ, cần tiếp tục theo dõi qua nhiều vụ trước khi nhân rộng. Tỉnh đang nghiên cứu phát triển lúa sinh thái tại những khu vực phù hợp, gắn với bảo tồn sinh cảnh sếu đầu đỏ và hướng tới xây dựng thương hiệu gạo Sếu Tràm Chim.

Ở quy mô lớn hơn, năm 2026, Đồng Tháp ước gieo trồng hơn 575.000 ha lúa, sản lượng gần 3,9 triệu tấn. Đến cuối năm, diện tích tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp dự kiến đạt hơn 100.000 ha, bằng 83,6% kế hoạch giai đoạn 2026–2030.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Rikolto năm 2025, Đồng Tháp có 10 hợp tác xã và 1.182 nông dân tham gia, với tổng diện tích hơn 2.600 ha. Rikolto là tổ chức phi chính phủ quốc tế có hơn 50 năm kinh nghiệm hợp tác với các tổ chức nông dân và các bên tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm tại châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh.

Trong số các hợp tác xã tham gia chương trình, có 2 hợp tác xã đạt chứng nhận sản xuất lúa gạo bền vững SRP; 645 ha áp dụng phương pháp tưới ngập – khô xen kẽ. Chương trình đang kết nối thị trường châu Âu, hướng tới xuất khẩu lô gạo SRP đầu tiên, khoảng 75 tấn, sang Bỉ.

Đưa dòng vốn vào đúng khâu còn thiếu

Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình sản xuất lúa gạo bền vững còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vùng sản xuất chưa chủ động điều tiết nước, hạ tầng nội đồng chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi hoạt động thu gom rơm rạ còn thiếu đầu tư. Bên cạnh đó, gạo phát thải thấp chưa có mức giá gia tăng ổn định trên thị trường, còn doanh nghiệp phải chịu thêm chi phí ghi chép, quản lý vùng nguyên liệu và xác nhận kết quả giảm phát thải.

Nếu những chi phí phát sinh không được bù đắp và thu nhập của người trồng lúa không được cải thiện, các mô hình sẽ khó duy trì bền vững và mở rộng quy mô.

Trước những khó khăn này, Đồng Tháp ưu tiên tìm kiếm đối tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gắn với hợp đồng tiêu thụ; dịch vụ cơ giới hóa, sấy và chế biến; kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm; dữ liệu truy xuất nguồn gốc và tài chính xanh. Tỉnh sẽ rà soát các vùng sản xuất phù hợp, làm rõ điều kiện hạ tầng và nhu cầu đầu tư để doanh nghiệp có cơ sở lựa chọn dự án.

Ở góc độ chính sách, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, đến tháng 8/2026, trên 420.000 ha thuộc Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao đã áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình canh tác bền vững, trong đó gần 68.000 ha đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Hơn 200.000 tấn gạo đã được dán nhãn hiệu “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất điều chỉnh Quyết định số 1490/QĐ-TTg theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn ĐBSCL, không giới hạn ở một triệu héc-ta, đơn giản hóa điều kiện tham gia và tăng cường liên kết chuỗi.

Theo bà Hương, có năm nhóm lĩnh vực cần ưu tiên thu hút đầu tư, gồm hạ tầng thủy lợi và giao thông nội đồng; công nghệ và dịch vụ cơ giới hóa; xử lý rơm rạ, phụ phẩm; chuyển đổi số và quản lý dữ liệu; chế biến, logistics và phát triển thị trường.

Điều quan trọng là phải cụ thể hóa các nhu cầu đầu tư thành dự án có phương án huy động vốn, tổ chức vận hành và hiệu quả kinh tế rõ ràng.

Diễn đàn cũng dành thời gian đối thoại giữa các địa phương, doanh nghiệp lúa gạo, nhà đầu tư và đối tác tài chính khí hậu về điều kiện triển khai dự án. Một trong những vấn đề đặt ra từ các cuộc trao đổi là làm thế nào để hoạt động kết nối đầu tư góp phần hình thành các vùng nguyên liệu có hợp đồng tiêu thụ ổn định, giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị lúa gạo, qua đó cải thiện thu nhập cho người trồng lúa.