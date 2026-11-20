Theo Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy, dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Vũng Áng cho tàu đến 50.000 DWT và hệ thống đê chắn sóng (giai đoạn 2) đang được tập trung chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2027.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải Vũng Áng cho tàu đến 50.000 DWT và hệ thống đê chắn sóng (giai đoạn 2) dự kiến khởi công trong năm 2027.

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp tuyến luồng hàng hải Vũng Áng từ phao số 0 đến vũng quay tàu trước bến cảng số 3, số 4 thuộc khu bến cảng Vũng Áng. Tuyến luồng có chiều dài khoảng 3,1km, rộng khoảng 150m, cao độ đáy luồng -13,2m (hải đồ).

Vũng quay tàu có đường kính khoảng 400m, đáp ứng khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT đầy tải hoặc tàu có trọng tải lớn hơn nếu đáp ứng các điều kiện an toàn hàng hải. Khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 700.000m³.

Cùng với đó, dự án sẽ kéo dài tuyến đê chắn sóng hiện hữu thêm 300m về phía Tây nhằm tăng khả năng che chắn sóng, cải thiện điều kiện khai thác an toàn cho các bến cảng trong khu vực Vũng Áng. Đê có cao trình đỉnh 8m (hải đồ), mái dốc thân đê khoảng 1,5.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Bộ Xây dựng, dự án nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác của khu bến Vũng Áng, tạo điều kiện tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT, nâng cao năng lực vận tải trên toàn tuyến luồng và năng lực khai thác cảng; qua đó phát huy tiềm năng, đáp ứng nhu cầu phát triển của các bến cảng trong khu vực.

Đồng thời, việc kéo dài đê chắn sóng sẽ tăng khả năng che chắn, giảm tác động của sóng trong điều kiện gió mùa, mưa bão, nâng cao mức độ an toàn và kéo dài thời gian khai thác của các bến cảng hiện hữu cũng như những bến cảng được đầu tư trong thời gian tới theo quy hoạch. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 705 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2027-2030.

Theo phân công, Ban QLDA Hàng hải và Đường thủy có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan, trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư.

Ban cũng có trách nhiệm tổ chức triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tuân thủ quy định về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm công khai, minh bạch, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản và vốn nhà nước.

Sau khi hoàn thành, các hạng mục công trình sẽ được Ban bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tổ chức quản lý theo quy định.