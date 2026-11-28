Dự án kế thừa hồ sơ thiết kế trước đây để hoàn thiện hơn 1.121m tuyến kè chưa thi công thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành. Đồng thời sửa chữa các vị trí công trình hư hỏng (nếu có), hoàn thiện nền, móng, mặt đường bê tông xi măng, hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, chống xói chân kè, lan can, biển báo và các hạng mục an toàn giao thông.

Ngoài ra, dự án nghiên cứu đầu tư bến tàu tích hợp với tuyến kè và đường đỉnh kè phục vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai và dân sinh; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến kè và khu vực bến tàu.