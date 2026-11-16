Đầu tư hơn 492 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn phía Đông hộc rác số 6 (Bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh) với tổng mức đầu tư hơn 492 tỷ đồng.
Khu xử lý chất thải rắn phía Đông hộc rác số 6 được xây dựng với diện tích khoảng 9,14 ha tại bãi rác Khánh Sơn. Các hạng mục đầu tư gồm khu chôn lấp chất thải rắn không nguy hại; khu chôn lấp chất thải rắn nguy hại; hệ thống thu gom nước rỉ rác, nước thải và mương thu nước rỉ rác toàn bộ khu chôn lấp; trạm xử lý nước rỉ rác giai đoạn 3 có công suất 500 m³/ngày đêm. Dự án cũng đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa, rãnh tiêu ngầm toàn bộ khu chôn lấp; hệ thống thu gom và thoát khí rác khu chôn lấp; các hạng mục cho giai đoạn vận hành và các hạng mục phụ trợ… Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2026-2029.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/dau-tu-hon-492-ty-dong-xay-dung-khu-xu-ly-chat-thai-ran-tai-bai-rac-khanh-son-post361034.html