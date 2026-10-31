Đầu tư hơn 3.428 tỷ đồng mở rộng 2 đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng chiều dài 45,16km. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ đoạn qua xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

2 đoạn tuyến được mở rộng gồm đoạn Thạch Hà – Cẩm Bình (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) dài 16,33km và đoạn Kỳ Văn – Vũng Áng (tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ) dài 28,83km. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua xã Thạch Hà và quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

2 đoạn tuyến được đầu tư mở rộng nền, mặt đường, các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến hiện tại đang khai thác, vận tốc thiết kế 80 km/h. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.428,25 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.154 tỷ đồng; phần vốn còn lại nếu có nhu cầu sẽ được cân đối, bố trí theo tiến độ dự án. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua phường Thành Sen và phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự án do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2030. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, đoạn qua phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi hoàn thành, 2 đoạn tuyến góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên quốc lộ 1, giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành, hiệu quả khai thác, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong ảnh: Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trình Bộ Xây dựng quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục đánh giá tác động môi trường (nếu có), chuẩn bị mặt bằng thi công, mỏ vật liệu..., theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình lập, trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai dự án. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai dự án; quản lý chặt chẽ chi phí bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.