Đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng mở rộng hai đoạn quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng chiều dài khoảng 45km. Dự án gồm hai đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình và Kỳ Văn - Vũng Áng.

Một đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ thể, đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình, thuộc tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ, dài hơn 16km, có điểm đầu tại Km0 (xã Thạch Hà) và điểm cuối tại khoảng Km 16+326 (xã Cẩm Bình).

Đoạn Kỳ Văn - Vũng Áng, thuộc tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ, dài gần 29km, bắt đầu tại khoảng Km 560+830 (xã Kỳ Văn) và kết thúc tại Km 589+660 (phường Vũng Áng).

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến, nâng quy mô từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản phù hợp với tuyến đường hiện hữu đang khai thác, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Dự án thuộc nhóm B, được thực hiện theo hình thức đầu tư công, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn dự kiến từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 3.150 tỷ đồng. Phần vốn còn thiếu (nếu có) sẽ được cân đối, bố trí theo tiến độ thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác từ năm 2030. Tổng thời gian thực hiện đầu tư dự kiến là 4 năm.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao làm chủ đầu tư bước lập dự án, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Xây dựng xem xét, quyết định đầu tư theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về môi trường, chuẩn bị mặt bằng thi công, mỏ vật liệu và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, việc mở rộng các đoạn tuyến nhằm từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trên quốc lộ 1, nâng cao năng lực thông hành và hiệu quả khai thác tuyến đường, đồng thời giảm chi phí vận tải và thời gian lưu thông. Qua đó, dự án góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.