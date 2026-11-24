Đề xuất bố trí gần 5.200 tỷ đồng ngân sách địa phương làm đường song hành

Công ty CP Đông Sơn Holdings (Nhà đầu tư) vừa gửi văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc bổ sung kết quả nghiên cứu đường song hành và mở rộng cầu Xương Giang, Như Nguyệt thuộc dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang được đề xuất nâng cấp, mở rộng thành cao tốc với quy mô tuyến chính 8 làn xe, có đường song hành.

Theo tính toán, tổng chiều dài đường song hành cần đầu tư bổ sung hoàn thiện khoảng 20,53km qua địa phận TP Bắc Ninh.

Trong đó, đoạn từ nút giao QL31 đến cầu Như Nguyệt (đoạn đường song hành hai bên đầu cầu Xương Giang từ Km117+360 đến Km118+300, chiều dài gần 2km) sẽ đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Đoạn từ cầu Như Nguyệt đến nút giao CT.07 (dài gần 19km) sẽ đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị cấp khu vực/chính khu vực, bề rộng nền đường từ 16,5 – 27m, đầu tư đồng bộ vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thi, hào kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hệ thống đường song hành khoảng gần 5.200 tỷ đồng, được đề xuất đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách đầu tư công của địa phương do UBND TP Bắc Ninh chủ trì bố trí.

Cơ cấu gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (GPMB) hơn 3.300 tỷ đồng; Chi phí xây dựng gần 1.200 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác khoảng hơn 361 tỷ đồng; Chi phí dự phòng hơn 292 tỷ đồng.

Ba phương án đầu tư mở rộng hai cầu huyết mạch trên tuyến

Cùng với hệ thống đường song hành, nhà đầu tư cũng đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng phương án đầu tư mở rộng 2 cầu lớn trên tuyến là cầu Xương Giang và cầu Như Nguyệt.

Phân tích hiện trạng cho thấy, cầu Xương Giang (Km117+985, dài 301m, nhịp chính dài 90m) và cầu Như Nguyệt (Km132+245, dài 445m, nhịp chính dài 100m) gồm 2 đơn nguyên song song.

Trong đó, đơn nguyên bên phải rộng 15m, đơn nguyên bên trái rộng 16m (cầu Như Nguyệt) và 16,5m (cầu Xương Giang). Toàn bộ kết cấu hiện hữu này nằm trong phạm vi cải tạo, nâng cấp đồng bộ của dự án mới lên quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh. Cả hai cầu có khẩu độ nhịp chính nhỏ hơn 150m và chiều cao trụ thực tế nhỏ hơn 50m nên không thuộc trường hợp được miễn làn dừng xe khẩn cấp liên tục và phải bố trí đường gom, đường bên.

Trên cơ sở tính toán, ba phương án mở rộng cầu được tư vấn đưa ra.

Phương án 1 là đầu tư đơn nguyên cầu chung nối dọc bằng khe co giãn với cầu hiện hữu, thực hiện theo hướng giữ 2 đơn nguyên hiện hữu làm dường cao tốc, xây mới 2 đơn nguyên nối với đơn nguyên cũ qua khe co giãn dọc để tổ chức giao thông phần làn cao tốc còn thiếu, làn dừng xe khẩn cấp và đường song hành.

Phương án 2 là tách riêng hai đơn nguyên cầu đường bên hoặc đường song hành độc lập với đơn nguyên đường cao tốc, lựa chọn 1 trong 2 giải pháp.

Một là tổ chức giao thông hai đơn nguyên cầu hiện hữu với vai trò là đường bên hoặc đường song hành và đấu nối vào đường song hành do địa phương đầu tư; Đồng thời đầu tư làm mới 2 đơn nguyên cầu cao tốc độc lập, quy mô 4 làn xe chạy, có làn dừng khẩn cấp hai bên kết nối vào đường cao tốc.

Hai là đầu tư làm mới thêm hai đơn nguyên cầu cao tốc độc lập với cầu hiện hữu, quy mô 4 làn xe chạy và làn dừng khẩn cấp hai bên. Đối với đường gom hoặc đường song hành, đầu tư làm mới hai đơn nguyên cầu độc lập khác bằng vốn đầu tư công của TP Bắc Ninh.

Phương án 3 được tính tới là cài tạo mở rộng cầu hiện hữu kết hợp châm chước làn xe dừng xe khẩn cấp và làm mới hai đơn nguyên cầu đường song hành độc lập. Giao thông tổ chức lại theo hướng bỏ làn dừng xe khẩn cấp trên cầu và hạ tốc độ khai thác qua cầu xuống 80 km/h.

Theo nhà đầu tư, ở bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, kết quả khảo sát chỉ ở mức sơ bộ, chưa đủ cơ sở để tính toán chi tiết đối với các phương án kỹ thuật cải tạo mở rộng cầu. Việc lựa chọn phương án đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt và cầu Xương Giang cũng đang chờ sự thống nhất giữa Bộ Xây dựng và UBND TP Bắc Ninh về nguồn vốn đầu tư.

Nhà đầu tư kiến nghị Ban QLDA 2 và Cục quản lý chuyên ngành của Bộ Xây dựng rà soát kết quả nghien cứu các phương án đầu tư mở rộng hai cầu, có ý kiến thống nhất về phương án đầu tư mở rộng để nhà đầu tư có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo.

Theo phương án nhà đầu tư đề xuất, dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP được nghiên cứu đầu tư trên tổng chiều dài gần 39km, đi qua 6 phường, 2 xã thuộc TP Bắc Ninh và xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Điểm đầu tại Km113+985 (nút giao QL31, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh). Điểm cuối tại Km152+450 (tiếp giáp nút giao CT.07, xã Phù Đổng, TP Hà Nội).

Đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng (Km152+450 - Km159+100, bao gồm 1,45km thuộc nút giao CT.07 đã đầu tư quy mô 8 làn xe; khoảng hơn 5km còn lại, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu đầu tư).

Trên phạm vi tuyến chính thuộc dự án, quy mô tuyến chính được đề xuất gồm 8 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường 42m, bề rộng mặt đường 37,5m.

Trên tuyến sẽ mở rộng 4 cầu (Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt, Nội Duệ) đạt bề rộng cầu 42m.

Phạm vi dự án cũng sẽ đầu tư nối dài và mở rộng khẩu độ 28 hầm chui, đáp ứng nhu cầu hiện hữu và phù hợp với quy hoạch. Giai đoạn thiết kế sau đồng thời nghiên cứu thêm một số vị trí đặc biệt đi qua khu vực tập trung dân cư đô thị và công nghiệp để cải tạo mở rộng hầm chui đảm bảo cho phương tiện tải trọng lớn, container lưu thông.

Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh và thu phí.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 10.700 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay ngân hàng).

Dự án được nghiên cứu áp dụng loại hợp đồng BOT, không sử dụng vốn Nhà nước; Nhà đầu tư thu xếp 100% vốn (vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay thương mại 85%).