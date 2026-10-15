Đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng Thư viện Trường THCS Phượng Tiến

Công trình do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phượng Tiến làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Công trình có tổng diện tích xây dựng 227m², quy mô 1 tầng, gồm phòng đọc học sinh, phòng đọc giáo viên, kho sách và hành lang; thời gian thi công là 120 ngày.

Trường THCS Phượng Tiến hiện có 188 học sinh, không gian đọc sách còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đọc sách, tra cứu tài liệu và tự học, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng giáo dục; hướng tới mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Công trình triển khai theo Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 11/9/2026 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tại 11 xã vùng ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn.

Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa, ATK Chợ Đồn lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 - 2027).