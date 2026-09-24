Đầu tư hơn 190 tỷ đồng xây nhà máy nước từ hồ chứa Khánh An

Tại Cà Mau, hồ chứa nước ngọt tại xã Khánh An với quy mô hơn 100 ha và sức chứa lên đến 3,8 triệu m3, được đầu tư và hoàn thành từ năm 2025, đây là một trong những hồ dự trữ nước ngọt lớn nhất của tỉnh Cà Mau.

Việc triển khai xây dựng nhà máy xử lý tại hồ nước ngọt Khánh An và đường ống dẫn nước đã giải quyết câu chuyện thiếu nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho hàng chục nghìn hộ dân, ứng phó hạn hán thiếu nước sinh hoạt cho Cà Mau vào mùa khô.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thông tin, trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số khu vực xã Hồ Thị Kỷ, Khánh An và các vùng phụ cận vào mùa nắng nóng thời gian qua và nhằm hạn chế việc khai thác nước ngầm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước theo đúng quy định. Trên cơ sở chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức quy trình theo quy định pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau Phạm Văn Mười cho biết, hiện sở đã lựa chọn được nhà đầu tư và đang thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về ký hợp đồng, xây dựng kế hoạch để triển khai dự án, dự kiến trong quý IV/2026 dự án sẽ được khởi công. Cũng theo ông Mười, khi hoàn thành dự án sẽ kỳ vọng cung cấp nguồn nước sạch đến trên 10.000 hộ dân trong khu vực xã Hồ Thị Kỷ, xã Khánh An, từng bước giảm bớt việc khai thác nước ngầm, giảm tác động sụp lún.

Về phía nhà đầu tư, ông Ngô Nhựt Ngân, Giám đốc Công ty cổ phần Nước môi trường Đồng Bằng cho biết, hiện nay nhà đầu tư đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn chỉnh hợp đồng dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết hợp đồng dự án, dự kiến trong tháng 9 sẽ tiến hành ký kết. Trong thời gian này, nhà đầu tư tiến hành khảo sát thiết kế nhà máy và tuyến ống, dự kiến trong quý IV/2026 và theo tiến độ sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2028.

Ông Ngô Nhựt Ngân cho biết thêm, dự án có tổng mức đầu tư 192 tỷ đồng, công suất nhà máy là 15.000 m3/ngày đêm, với tuyến ống dài 18,6 km kéo dài từ xã Khánh An, Hồ Thị Kỷ và phường An Xuyên. Với thời gian thực hiện 16 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, đơn vị tập trung huy động trang thiết bị, nhân lực để thi công nhà máy xử lý nước và tuyến ống để sớm hoàn thành đúng theo tiến độ đã ký kết.

Cũng theo nhà đầu tư, dự án gồm các hạng mục công trình như: Trạm bơm nước thô, hệ thống hồ xử lý sinh học, trạm bơm cấp 1, bể trộn, bể tạo bông, bể lắng, bể lọc, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, nhà bơm cấp II, nhà điều hành, trạm bơm nước thu hồi, bể lắng bùn, sân đường, hàng rào, thoát nước, hệ thống điện điều khiển và hệ thống điện kỹ thuật.

Mục tiêu của dự án là kết hợp với hồ chứa nước ngọt để trữ nước ngọt vào mùa mưa và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Khánh An, xã Hồ Thị Kỷ, Cụm khí - điện - đạm Cà Mau, phường An Xuyên và vùng phụ cận nhằm hạn chế khai thác nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún đất.