Theo quy mô được phê duyệt, công trình xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ, đồng thời nâng cấp, mở rộng đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 250m, trong đó chiều dài cầu khoảng 24m. Công trình được xây dựng theo quy mô vĩnh cửu. Cầu có khổ rộng 9m, gồm 8m phần xe chạy và 2 gờ lan can, mỗi bên rộng 0,5m; tải trọng thiết kế HL93. Đường dẫn hai đầu cầu có nền đường rộng 7,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 6,5m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Hiện trạng cầu Km44+940 là cầu dầm bản bê tông cốt thép, gồm 2 nhịp, mỗi nhịp dài 8m, bề rộng mặt cầu 4m. Việc đầu tư công trình nhằm xóa bỏ vị trí cầu thường xuyên bị ngập sâu, bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi, khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng cân đối, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 đã được giao để triển khai nhiệm vụ theo quy định; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi thường xuyên năm 2027. Đồng thời Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phạm vi đầu tư, khảo sát cụ thể vị trí xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan, bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm trong quá trình triển khai.