Dự án do Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Mục tiêu của dự án là tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, nâng cao chất lượng không gian công cộng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí của người dân và du khách. Đồng thời công trình góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch địa phương.

Dự án bao gồm 21 mô hình trang trí hoa kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được bố trí dọc các tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành và tại các bãi biển An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh. Các cụm trang trí được thiết kế với nhiều chủ đề mang đậm dấu ấn biển như “Cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng”, “Hoa muống biển”, “Gia đình bạch tuộc”, “Những cánh buồm vươn xa”, “Đàn cá”, “Cá voi vươn ra biển lớn” cùng nhiều công trình nghệ thuật đặc sắc khác.

Bên cạnh các hạng mục mới, dự án cũng tận dụng và cải tạo một số mô hình đã được sử dụng trong những năm trước nhằm tiết kiệm chi phí và phát huy hiệu quả đầu tư. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ được duy trì phục vụ người dân và du khách trong khoảng thời gian 4 tháng, từ tháng 1 đến hết tháng 4/2027.