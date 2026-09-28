Đầu tư hơn 150 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường liên xã miền núi

Tuyến đường ĐH.63 là tuyến giao thông kết nối quốc lộ 8 với quốc lộ 281, đi qua khu vực miền núi các xã Kim Hoa, Tứ Mỹ, Mai Hoa với chiều dài hơn 8 km. Đây là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc đi lại, giao thương của người dân địa phương. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, gây không ít khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, một số đoạn gần như hư hỏng hoàn toàn. Vào mùa mưa, đường lầy lội, trơn trượt, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn; mùa nắng, bụi đất từ mặt đường cùng hoạt động vận chuyển vật liệu khiến cuộc sống của các hộ dân hai bên tuyến bị ảnh hưởng.

Tuyến đường còn có lượng lớn xe tải vận chuyển đá từ 3 mỏ khoáng sản. Lưu lượng phương tiện lớn trong thời gian dài cũng khiến mặt đường tiếp tục xuống cấp, đồng thời phát sinh bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu dân cư dọc tuyến.

Tuyến đường ĐH.63 vừa được UBND tỉnh phê duyệt nâng cấp với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường vào năm 2028.

Theo quyết định phê duyệt dự án, tuyến đường được đầu tư có chiều dài hơn 8km, điểm đầu giao quốc lộ 8 tại Km 26+040 và điểm cuối giao quốc lộ 281 tại Km 72+800. Dự án được thực hiện trên địa bàn xã Tứ Mỹ và xã Kim Hoa, với diện tích sử dụng đất khoảng 11,2 ha.

Phương án thiết kế cơ bản bám theo tuyến đường hiện trạng, chỉ nắn chỉnh cục bộ tại một số vị trí nhằm cải thiện yếu tố hình học, phù hợp địa hình, hạn chế giải phóng mặt bằng và giảm ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi.

Theo thiết kế, nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6m, lề đường mỗi bên rộng 0,75m. Tại các nút giao đầu tuyến với quốc lộ 8, cuối tuyến với quốc lộ 281 và một số đoạn đào sâu, nền đường được mở rộng lên 9m theo phương án thiết kế.

Đặc biệt, hệ thống thoát nước được chú trọng nhằm tăng khả năng chống chịu trong điều kiện mưa lũ. Trên tuyến sẽ xây dựng 29 cống ngang với nhiều khẩu độ khác nhau; hệ thống rãnh dọc được bố trí phù hợp theo từng đoạn, trong đó những khu vực đông dân cư sử dụng rãnh hộp kín.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, dự án được xác định nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành rà phá bom mìn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xã Kim Hoa đã thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng. Trong đó có 2 tổ, gồm tổ kiểm đếm tài sản và tổ kiểm đếm đất nông nghiệp. Đến nay, 2 tổ đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Địa phương đang tiếp tục kiểm đếm, đối chiếu, rà soát lại các nội dung liên quan để hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án. Người dân đều đồng thuận, phấn khởi và mong muốn dự án sớm được triển khai. Ông Phan Văn Đoài - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa