Đầu tư hơn 1.455 tỷ đồng mở rộng Quốc lộ 30 qua Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quốc lộ 30, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc đầu tư dự án Mở rộng Quốc lộ 30 là nhiệm vụ chiến lược cấp thiết nhằm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua đó, khơi thông điểm nghẽn hạ tầng giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bứt phá.

Việc hoàn thiện đồng bộ Quốc lộ 30 sẽ mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và quốc phòng - an ninh.

Dự án đóng vai trò là trục xương sống, kết nối không gian phát triển liên hoàn giữa khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây (Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu) với vùng kinh tế động lực của tỉnh Đồng Tháp trước đây (Cao Lãnh), hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp và logistics thống nhất.

Đồng thời, tuyến đường tạo thành hành lang vận tải liên hoàn, gắn kết chặt chẽ các hành lang kinh tế chủ đạo dọc sông Tiền, nội địa Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới với hệ thống cao tốc quốc gia (TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu), Quốc lộ 1 và hoạt động thương mại xuyên biên giới qua Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Việc hoàn thiện đồng bộ Quốc lộ 30 sẽ mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và quốc phòng - an ninh, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Tháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên vào năm 2030.

Theo quyết định nói trên, dự án có điểm đầu giao với đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (xã Thanh Hưng) và điểm cuối tại nút giao An Bình (phường Mỹ Trà). Tổng chiều dài tuyến gần 26 km, nâng cấp tuyến đường hiện hữu (mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 7 m) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với quy mô nền đường rộng 12 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m; xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án là 4 năm.