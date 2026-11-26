Phấn đấu đến năm 2035, huy động tối thiểu 70% vốn ngoài ngân sách phục hồi các dòng sông ô nhiễm. (Ảnh minh họa)

Đề án đặt mục tiêu phục hồi toàn diện, bền vững nguồn nước mặt của ba hệ thống sông trên cơ sở thuận theo tự nhiên, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, thủy lợi hiện có và mạng lưới sông suối tự nhiên. Các giải pháp hướng tới khôi phục dòng chảy thường xuyên, liên tục, xử lý dứt điểm ô nhiễm nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển không gian xanh ven sông.

Đến năm 2035, Đề án phấn đấu bổ sung nguồn nước từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120 m3/s, từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê với lưu lượng đến 28 m3/s và từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy với lưu lượng đến 200 m3/s.

Về kiểm soát ô nhiễm, mục tiêu đến năm 2035 là 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom, xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý và trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp. Đề án đặt mục tiêu huy động nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tối thiểu 70% tổng kinh phí thực hiện.

Đối với lưu vực sông Nhuệ - Đáy, Đề án đặt nhiệm vụ nâng cấp, cải tạo 13 hệ thống thu gom, xử lý nước thải hiện có và đầu tư xây mới 47 hệ thống, với tổng công suất xử lý khoảng 2 triệu m3/ngày đêm. Đồng thời, nâng cấp, cải tạo 24 hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tập trung, bảo đảm công suất khoảng 217 nghìn m3/ngày đêm; xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ 119 cụm công nghiệp hiện có trên lưu vực.

Tại lưu vực sông Ngũ Huyện Khê, sẽ nâng cấp, cải tạo 03 hệ thống và xây mới 08 hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, với tổng công suất khoảng 425 nghìn m3/ngày đêm. Đối với khu công nghiệp tập trung, nâng cấp, cải tạo 13 hệ thống hiện có, bảo đảm công suất khoảng 113 nghìn m3/ngày đêm; đồng thời xử lý nước thải phát sinh từ 13 cụm công nghiệp trên lưu vực.

Về điều hòa nguồn nước, trước mắt, Đề án yêu cầu khẩn trương đưa vào vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan, bổ cập nước cho sông Bắc Hưng Hải đạt 32 m3/s; bổ sung nguồn nước cho sông Ngũ Huyện Khê từ sông Đuống qua trạm bơm Tri Phương II với lưu lượng tối đa 21,73 m3/s.

Về lâu dài, Đề án định hướng đầu tư các cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng và sông Đuống, đồng thời điều hòa, phân phối nước từ sông Đà vào lưu vực sông Đáy. Giải pháp này cũng nhằm bổ sung dòng chảy cho các sông nội đô Hà Nội gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét.