Đầu tư hàng chục tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, thu hút du khách đến Vũng Tàu

Một góc Công viên Bãi Trước, Vũng Tàu. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Những ngày qua, các đơn vị thi công đang đồng loạt triển khai cải tạo và chỉnh trang đô thị, công viên tại phường Vũng Tàu. Những công trình được nâng cấp cải tạo gồm: Công viên Bãi Trước, Công viên Lê Quý Đôn, Công viên Trần Hưng Đạo, Đền thờ Liệt sĩ Vũng Tàu. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 27 tỷ đồng.

Theo đó các công viên nói trên sẽ được lắp bó vỉa, bố trí nơi đỗ xe, trồng thêm nhiều cây xanh mới, tạo sân chơi cho trẻ em, khu vực tập thể dục cho người lớn. Ngoài ra các công viên này còn được lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, đèn LED chiếu sáng, đèn trang trí...

Cải tạo, nâng cấp đường Lê Hồng Phong nối dài để liên kết tháp Tam Thắng và Đài Liệt sĩ Vũng Tàu thành một khối liền mạch. (Ảnh: Lê Đình Thìn)

Ngoài ra những con đường ở Bãi Sau cũng được chỉnh trang, trong đó có đường Lê Hồng Phong nối dài ở Bãi Sau (đoạn nối Đài Liệt sĩ Vũng Tàu với tháp Tam Thắng). Đoạn đường này hiện nay là đường hai chiều, có con lươn ở giữa phân cách. Khi cải tạo, nâng cấp sẽ đập bỏ con lươn phân cách và được lát đá để đồng bộ với quảng trường trước tháp Tam Thắng. Lúc này, tháp Tam Thắng và Đài Liệt sĩ Vũng Tàu sẽ thành một khối liền mạch.

Công viên Trần Hưng Đạo sẽ được chỉnh trang. (Ảnh: Lê Đình Thìn).

Theo các đơn vị thi công, các công trình cải tạo chỉnh trang nói trên sẽ được bàn giao trước ngày 31/12/2026.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu cho biết việc đầu tư chỉnh trang công viên, Đền thờ Liệt sĩ nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian công cộng; tạo môi trường vui chơi, nghỉ ngơi, thư giãn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Từ đó góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.