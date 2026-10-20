Đầu tư Hải Phát (HPX) sang tay dự án nghìn tỷ tại Huế, đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục tài sản

Thoái vốn chớp nhoáng dự án nghỉ dưỡng quy mô 1.656 tỷ đồng

Ngày 28/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán HPX) đã ban hành nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam. Hội đồng quản trị giao toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật. Đáng chú ý, nghị quyết được công bố không đề cập chi tiết đến mức giá chuyển nhượng của thương vụ này.

Chỉ 15 ngày sau khi có quyết định, vào ngày 13/10/2026, Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Huế đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi cho Heritage Việt Nam. Theo đó, tư cách chủ sở hữu công ty đã được chuyển giao từ Đầu tư Hải Phát sang cá nhân ông Trần Việt Sơn. Ông Sơn sinh năm 1971, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty kiêm người đại diện theo pháp luật. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp cũng được cập nhật theo địa giới hành chính mới là số 9 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa, Thành phố Huế.

Trước khi nhận chuyển nhượng toàn bộ công ty, ông Trần Việt Sơn đã có hơn 3 năm gắn bó với Heritage Việt Nam. Từ tháng 04/2023, ông Sơn được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Trọng Thiết làm Chủ tịch công ty và người đại diện theo pháp luật. Kể từ ngày 31/03/2023, ông Sơn cũng là người được Đầu tư Hải Phát ủy quyền đại diện cho toàn bộ 250 tỷ đồng vốn góp tại doanh nghiệp này.

Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2026 của Đầu tư Hải Phát ghi nhận khoản đầu tư vào Heritage Việt Nam theo giá gốc ở mức 250 tỷ đồng tính đến ngày 30/06, tương đương tỷ lệ sở hữu 100% vốn điều lệ. Khoản đầu tư này không phát sinh trích lập dự phòng. Về các giao dịch nội bộ, Đầu tư Hải Phát đang giữ 52,3 tỷ đồng của Heritage Việt Nam theo thỏa thuận quản lý vốn tập trung và đã trích trước hơn 1,2 tỷ đồng chi phí lãi phải trả. Ở chiều ngược lại, Heritage Việt Nam ghi nhận dư nợ 722 triệu đồng tiền cung cấp dịch vụ đối với Đầu tư Hải Phát.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam được thành lập vào ngày 15/05/2020. Mục tiêu thành lập doanh nghiệp này là để đảm nhận vai trò chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ tại xã Vinh Mỹ, trước đây thuộc huyện Phú Lộc, nay trực thuộc Thành phố Huế. Dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư vào đầu năm 2021 với quy mô diện tích 39,58 ha. Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 1.656 tỷ đồng, trong đó vốn tự có chiếm hơn 248 tỷ đồng.

Dự án Vinh Mỹ được quy hoạch với 4 khu chức năng bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng, khu thương mại dịch vụ, khách sạn và không gian trải nghiệm văn hóa địa phương. Công suất thiết kế cho phép phục vụ tối đa 1.500 khách lưu trú và 1.000 khách tham quan mỗi ngày với thời hạn hoạt động 50 năm. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án sẽ triển khai xây dựng từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2026. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Đầu tư Hải Phát xác nhận tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 rằng dự án Vinh Mỹ không nằm trong danh mục các dự án trọng điểm tạo ra lợi nhuận trong năm nay.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư và động thái gom cổ phiếu của ban lãnh đạo

Việc chuyển nhượng Heritage Việt Nam là một phần trong chiến lược tái cơ cấu danh mục tài sản được Đầu tư Hải Phát thực hiện quyết liệt từ đầu năm. Vào tháng 5, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc thoái toàn bộ vốn tại công ty con Diamond IC với giá khởi điểm tối thiểu 5 tỷ đồng. Đến tháng 6, doanh nghiệp lại chi 148,5 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 99% vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư HP An Phát, một doanh nghiệp mới thành lập vào tháng 04/2026 với quy mô vốn điều lệ 150 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần trong nửa đầu năm 2026 của Đầu tư Hải Phát đạt 657,3 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 49,4 tỷ đồng, giảm 2% và mới chỉ hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận 250 tỷ đồng của cả năm 2026. Kết quả lợi nhuận chịu ảnh hưởng một phần từ khoản lỗ 21,78 tỷ đồng đến từ hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết.

Bức tranh tài chính của công ty tính đến ngày 30/06/2026 ghi nhận tổng nợ vay ở mức hơn 1.723 tỷ đồng. Cơ cấu nợ bao gồm 961 tỷ đồng vay ngắn hạn và 762,2 tỷ đồng vay dài hạn. Khối lượng tiền và các khoản tương đương tiền đang được duy trì ở mức 343 tỷ đồng.

Song song với quá trình cơ cấu lại danh mục tài sản, các thành viên ban lãnh đạo Đầu tư Hải Phát liên tục thực hiện các giao dịch mua vào cổ phiếu khối lượng lớn. Tại Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo công ty thông báo Chủ tịch Đỗ Quý Hải cùng nhóm cổ đông liên quan và cán bộ nhân viên đang kiểm soát trên 50% lượng cổ phiếu lưu hành và có kế hoạch tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Thực tế giao dịch trên thị trường cho thấy từ ngày 09/07 đến ngày 06/08, ông Đỗ Quý Hải đã mua vào 10 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân lên 16,71%. Tiếp đó, từ ngày 17/09 đến 16/10, bà Chu Thị Lương, vợ ông Hải, cũng hoàn tất việc mua 15 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ nắm giữ từ 1,65% lên mức 6,59%. Cùng thời gian từ ngày 17/09 đến 01/10, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Phương Nga đã mua thành công 5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,64% vốn điều lệ công ty.