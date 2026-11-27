Chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 37,5% vốn tại doanh nghiệp địa ốc vốn điều lệ 2.145 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát vừa công bố bản trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39 ban hành ngày 25/11/2026. Theo nội dung nghị quyết, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng tối đa 37,5% tổng số cổ phần đã phát hành từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát.

Để triển khai giao dịch, Hội đồng quản trị Đầu tư Hải Phát giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền thay mặt doanh nghiệp toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng. Phạm vi quyết định bao gồm việc xác định thời điểm thực hiện, số lượng cổ phần mua vào và giá trị chuyển nhượng cụ thể.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Kinh doanh Địa ốc Hải Phát được thành lập ngày 5/1/2022, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính của công ty đặt tại tầng 2, Tòa CT3, The Pride, Khu đô thị mới An Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Tại thời điểm mới thành lập, Kinh doanh Địa ốc Hải Phát có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với cơ cấu ba cổ đông sáng lập gồm Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát nắm giữ 70% vốn, ông Vũ Kim Giang nắm 15% vốn và ông Đinh Thế Quỳnh nắm 15% vốn. Theo cập nhật mới nhất tại ngày 4/12/2025, quy mô vốn điều lệ của Kinh doanh Địa ốc Hải Phát đã tăng lên mức 2.145 tỷ đồng, do ông Đoàn Phi Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật.

Vợ lãnh đạo đăng ký gom 2 triệu cổ phiếu, lợi nhuận quý III thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

Ở diễn biến giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HPX để gia tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch kéo dài từ ngày 20/11/2026 đến ngày 18/12/2026 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là vợ của ông Lê Quang Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát. Hiện ông Lê Quang Vinh chỉ nắm giữ 30 cổ phiếu HPX, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,00001% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất mua toàn bộ lượng cổ phiếu đã đăng ký, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,66% vốn và chính thức trở thành cổ đông tại Đầu tư Hải Phát.

Về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2026 của Đầu tư Hải Phát cho thấy sự sụt giảm mạnh ở mảng kinh doanh cốt lõi khi doanh thu chỉ đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 91% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp trong quý giảm 98,2% so với cùng kỳ, lùi về mức 1,33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nguồn thu từ hoạt động tài chính đã bù đắp cho sự suy giảm của hoạt động kinh doanh chính. Cụ thể, doanh thu tài chính quý III/2026 của Đầu tư Hải Phát tăng 441% lên mức 70,77 tỷ đồng. Đây là yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III đạt 7,73 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Hải Phát đạt tổng doanh thu 669 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế ba quý đạt 57 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 33,5% chỉ tiêu doanh thu và 22,9% kế hoạch lợi nhuận cả năm.