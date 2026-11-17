Người nhà ban lãnh đạo liên tục đăng ký gom vào cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa công bố thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là vợ ông Lê Quang Vinh Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát. Cụ thể bà Ngọc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HPX trong khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 18/12/2026. Nếu giao dịch diễn ra thành công bà Ngọc sẽ chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp từ mức 0% lên 0,66% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán cổ phiếu HPX hiện đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày (MA200) ở mức 3.410 đồng mỗi đơn vị. Tạm tính theo mức giá thị trường này vợ vị Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị cần chi ra khoảng hơn 6,8 tỷ đồng để hoàn tất việc mua vào.

Giao dịch của bà Ngọc nối tiếp chuỗi mua vào liên tục của người nội bộ và người có liên quan tại Đầu tư Hải Phát. Trước đó bà Chu Thị Lương vợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đỗ Quý Hải đã chi tiền mua thành công 15 triệu cổ phiếu HPX trong thời gian từ ngày 17/9/2026 đến 16/10/2026. Giao dịch này giúp bà Lương tăng số lượng nắm giữ từ hơn 5 triệu lên mức 20 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,65% lên 6,59% vốn điều lệ. Cùng khoảng thời gian từ ngày 17/9/2026 đến ngày 1/10/2026 Kế toán trưởng Nguyễn Thị Phương Nga cũng đã mua vào 5 triệu cổ phiếu HPX để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 1,64%.

Lợi nhuận quý III tăng trưởng nhờ khoản doanh thu tài chính

Về bức tranh tài chính Đầu tư Hải Phát ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 với doanh thu thuần chỉ đạt 11,8 tỷ đồng giảm tới 91% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi khấu trừ đi giá vốn mức lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 98,2% so với cùng kỳ rớt xuống mức 1,33 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi trong quý đến từ hoạt động tài chính khi doanh thu mảng này tăng vọt 441% lên mức 70,77 tỷ đồng. Đây chính là động lực lớn nhất giúp lợi nhuận sau thuế trong quý III đạt 7,73 tỷ đồng tương đương mức tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước bù đắp cho sự suy yếu của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026 Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu đạt 669 tỷ đồng giảm 6,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng nhích nhẹ 2,2% so với kết quả 9 tháng đầu năm ngoái. Trong năm 2026 đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Với kết quả đạt được doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ hoàn thành 22,9% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.