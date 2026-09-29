Đầu tư Hải Phát (HPX) bán đứt công ty con và rút lui khỏi dự án nghỉ dưỡng 1.656 tỷ đồng tại Huế

Rút lui khỏi dự án nghỉ dưỡng nghìn tỷ đồng tại Thành phố Huế

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) vừa thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam. Công ty giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến quá trình chuyển giao phần vốn này.

Theo báo cáo tài chính tính đến ngày 30/6/2026, Đầu tư Hải Phát đã rót 250 tỷ đồng vào Địa ốc Heritage Việt Nam. Giá trị đầu tư này tương ứng việc Hải Phát đang nắm giữ 100% vốn điều lệ và quyền kiểm soát tuyệt đối tại công ty con.

Địa ốc Heritage Việt Nam được biết đến là chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ. Dự án này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Huế duyệt chủ trương đầu tư với quy mô 39,58 ha cùng tổng mức vốn dự kiến hơn 1.656 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty con cũng xác nhận việc Đầu tư Hải Phát gián tiếp thoái vốn hoàn toàn khỏi dự án bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn này.

Lợi nhuận sụt giảm và áp lực nợ vay nghìn tỷ đồng

Quyết định thoái vốn dự án lớn diễn ra khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Đầu tư Hải Phát ghi nhận sự đi xuống về mặt lợi nhuận. Báo cáo tài chính chỉ ra doanh thu sáu tháng đầu năm đạt 657,28 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế của công ty lại giảm 1,7% so với bán niên năm ngoái, lùi về mức 49,4 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm này xuất phát từ việc biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp từ mức 33,1% xuống còn 28,5%.

Trong kế hoạch tài chính năm 2026, Đại hội đồng cổ đông Đầu tư Hải Phát đã thông qua mục tiêu doanh thu đạt 1.999 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng. Với khoản lãi 49,4 tỷ đồng thu về sau sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ hoàn thành 19,8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Áp lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh đè nặng lên các quý còn lại.

Về cấu trúc nguồn vốn, áp lực nợ vay của Đầu tư Hải Phát vẫn duy trì ở mức cao. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty ghi nhận ở mức 1.723,1 tỷ đồng. Số tiền nợ vay này chiếm tỷ trọng 46% so với tổng quy mô vốn chủ sở hữu. Cơ cấu nợ vay chủ yếu tập trung vào các tổ chức tín dụng lớn, điển hình như khoản vay 250 tỷ đồng tại Ngân hàng Bảo Việt Trung tâm Kinh doanh, khoản vay 211 tỷ đồng tại Ngân hàng Bảo Việt Chi nhánh Hà Nội và dư nợ 301,2 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM.