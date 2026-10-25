Đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển

Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường giao thông tại thôn Nông Thịnh, xã Thanh Thịnh, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển sản xuất.

Tuyến đường liên thôn Bản Nhượng - Bản Thi, xã Yên Thịnh có chiều dài 926m, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng, đang được triển khai thi công. Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông, lâm sản của người dân nhưng nhiều năm qua chưa được nâng cấp do khó khăn về nguồn vốn.

Năm 2026, công trình được bố trí kinh phí từ nguồn hỗ trợ đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026 - 2030. Khi dự án được triển khai, người dân đã tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng, tự nguyện hiến đất, cây trồng để tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Ông Hoàng Duy Minh, Bí thư Chi bộ thôn Bản Nhượng, xã Yên Thịnh, cho biết trước đây việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là khi khai thác gỗ phải sử dụng các phương tiện nhỏ để trung chuyển. Vì vậy, khi công trình được đầu tư, bà con rất phấn khởi, đồng thuận hiến đất, cây trồng. Người dân mong tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho việc đi lại, học tập của con em và phát triển kinh tế.

Xã Yên Thịnh ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến đường giao thông thiết yếu, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

Tại xã Thanh Thịnh, công trình cải tạo, sửa chữa tuyến đường trục thôn vào xóm Khe Lắc, thôn Nông Thịnh cũng đang được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của hơn 70 hộ dân.

Tuyến đường dài hơn 367m, tổng mức đầu tư gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Công trình khởi công tháng 9-2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2026, góp phần khắc phục tình trạng đường xuống cấp, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Theo ông Lý Văn Quế, Trưởng thôn Nông Thịnh, khu vực này có gần 500ha rừng, nhu cầu vận chuyển vật tư, cây giống và lâm sản tương đối lớn. Tuy nhiên, do tuyến đường xuống cấp nên việc đi lại, giao thương gặp nhiều trở ngại. Khi được Nhà nước quan tâm đầu tư sửa chữa, bà con rất phấn khởi, mong công trình sớm hoàn thành để thuận lợi cho việc vận chuyển nông, lâm sản, đưa đón con em đến trường và phát triển kinh tế.

Trong điều kiện nhu cầu đầu tư hạ tầng còn lớn, nguồn lực có hạn, các địa phương đang tập trung rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để bố trí vốn thực hiện. Năm 2026, xã Yên Thịnh được bố trí hơn 11,8 tỷ đồng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời tiếp tục triển khai hơn 8 tỷ đồng vốn chuyển nguồn từ giai đoạn trước.

Địa phương ưu tiên đầu tư các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất, sinh hoạt, nhất là những tuyến đường kết nối khu dân cư với vùng sản xuất nông, lâm nghiệp.

Đầu tư giao thông sát với nhu cầu thực tế sẽ giúp các địa phương miền núi từng bước khắc phục những trở ngại trong sản xuất và đời sống. Khi đường đến khu dân cư, vùng sản xuất được cải thiện, người dân có thêm điều kiện vận chuyển, tiêu thụ nông, lâm sản, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.