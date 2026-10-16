Đầu tư hạ tầng tạo đòn bẩy tăng trưởng cho TPHCM

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm phát biểu tại hội thảo

Đây là vấn đề được chia sẻ tại hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM” do báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức sáng 16-10.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết vấn đề đặt ra là làm thế nào biến không gian phát triển mới thành động lực tăng trưởng kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

Theo ông Trần Quang Lâm, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa TPHCM trở thành đô thị nổi trội của Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, đồng thời khai thác hiệu quả lợi thế về cảng biển, cảng hàng không và các đầu mối giao thông lớn.

Về giao thông, từ nay đến năm 2030, TPHCM tập trung hoàn thiện đường Vành đai 3, Vành đai 4 và kết nối với hệ thống cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch. Đây là hạ tầng khung quan trọng, tạo điều kiện liên kết các khu vực và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Đối với đường sắt đô thị, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 255km và đến năm 2035 đạt hơn 500km. Việc triển khai dựa trên các cơ chế đặc thù, nguồn lực thành phố, sự hỗ trợ của Trung ương và khả năng huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát triển hệ thống cảng biển, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm và nâng cấp sân bay Côn Đảo.

TPHCM cũng đặt mục tiêu cải tạo khoảng 398 kênh, rạch, kết hợp di dời khoảng 41.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và nâng cao khả năng thoát nước.

Về chuyển đổi xanh, thành phố tập trung phát triển hạ tầng giao thông công cộng, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và từng bước xanh hóa giao thông vận tải.

Theo ông Trần Quang Lâm, việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thành giải pháp thực tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ góp phần phát huy lợi thế sau hợp nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực tăng trưởng mới cho TPHCM.