Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) huy động trái phiếu cơ cấu nợ, dồn lực cho loạt dự án giao thông

Chi tiết phương án huy động 200 tỷ đồng trái phiếu

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa chính thức thông qua hồ sơ chào bán lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mang mã CIIL12601. Tổng giá trị huy động tối đa của đợt phát hành này là 200 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không được xếp vào nhóm nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Lô trái phiếu có kỳ hạn lưu hành 2 năm kể từ ngày chính thức phát hành. Về chính sách lợi tức, mức lãi suất cố định áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 11,5% mỗi năm. Bước sang các kỳ tiếp theo, mức lãi suất sẽ được điều chỉnh thả nổi với biên độ cộng thêm 4,8% mỗi năm nhưng được cam kết sẽ không thấp hơn mức sàn 11% mỗi năm.

Toàn bộ nguồn vốn 200 tỷ đồng thu về từ đợt phân phối trái phiếu này sẽ được doanh nghiệp sử dụng trực tiếp phục vụ việc cơ cấu lại các khoản nợ. Kế hoạch này được đánh giá sẽ giúp công ty giảm bớt áp lực tài chính trong ngắn hạn và củng cố nguồn lực cho các hoạt động đầu tư sắp tới.

Góp mặt trong các liên danh thực hiện dự án hạ tầng lớn

Hoạt động cấu trúc lại nguồn vốn của công ty diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp đang tích cực mở rộng danh mục đầu tư vào các dự án giao thông quy mô lớn. Nổi bật là dự án mở rộng tuyến đường cao tốc TPHCM đi Trung Lương và Mỹ Thuận. Hạng mục này có tổng mức đầu tư ước tính lên đến 36.125 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến kéo dài trong 3 năm từ năm 2025 đến năm 2028 và bắt đầu giai đoạn thu phí hoàn vốn trong 17 năm 2 tháng, tính từ năm 2029 đến năm 2046.

Để triển khai dự án này, một liên danh nhà đầu tư đã được thành lập bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco mã chứng khoán HUT, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long và Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong cơ cấu liên danh, nhóm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM đóng vai trò chủ đạo khi nắm giữ tỷ lệ 55% tổng giá trị toàn dự án.

Bên cạnh tuyến cao tốc huyết mạch khu vực phía Nam, doanh nghiệp tiếp tục ghi dấu ấn tại dự án nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13. Ủy ban Nhân dân TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt cho dự án thành phần 2 của tuyến đường này. Liên danh trúng thầu bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC.

Dự án Quốc lộ 13 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư với loại hợp đồng BOT. Tuyến đường thi công có chiều dài khoảng 5,9 km, kéo dài từ cầu Bình Triệu đến địa giới hành chính tỉnh Bình Dương. Tổng nguồn vốn đầu tư cho hạng mục này rơi vào khoảng 6.276 tỷ đồng, trong đó nhóm CII tham gia góp vốn với tỷ lệ 51%. Theo lộ trình đề ra, dự án sẽ hoàn tất khâu chuẩn bị và thi công từ năm 2026 đến năm 2028, sau đó chính thức đưa vào khai thác thương mại từ đầu năm 2029.