Phân phối thành công gần 52,2 triệu trái phiếu chuyển đổi và thu ròng gần 5.216,3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII426001. Trước đó vào ngày 23/11/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối gần 52,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho 3.160 nhà đầu tư, đạt tỷ lệ 77,65% tổng số trái phiếu chào bán.

Theo thông tin phát hành, lô trái phiếu CII426001 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và có kỳ hạn 25 năm. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu cho các nhà đầu tư diễn ra trong tháng 11/2026 và tháng 12/2026.

Với mức giá chào bán 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tổng số tiền CII huy động được từ đợt chào bán đạt hơn 5.217,7 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí liên quan đến đợt phát hành, tổng nguồn tiền thu ròng của doanh nghiệp đạt gần 5.216,3 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn công bố ban đầu, CII dự kiến dành toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này để thực hiện hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH BOT Cao Tốc Sài Gòn Mỹ Thuận. Nguồn vốn phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh, Trung Lương và Mỹ Thuận, với thời gian giải ngân dự kiến từ quý III/2026 đến quý IV/2026.

Phân bổ lại dòng vốn sang các đơn vị thành viên và mua lại trước hạn 107 tỷ đồng trái phiếu cũ

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát nhu cầu sử dụng vốn cùng kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư trong giai đoạn tiếp theo, CII đã quyết định điều chỉnh lại cơ cấu phân bổ nguồn vốn huy động từ lô trái phiếu CII426001.

Theo phương án mới, một phần nguồn vốn thu được sẽ được doanh nghiệp sử dụng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) và Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest). Doanh nghiệp đồng thời dành một phần vốn để thực hiện hợp tác kinh doanh (BCC) với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm, trong khi phần vốn còn lại tiếp tục được bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh, Trung Lương và Mỹ Thuận.

Phía CII cho biết việc điều chỉnh phương án phân bổ giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong công tác bố trí và sử dụng nguồn vốn, đáp ứng trực tiếp nhu cầu đầu tư của các đơn vị trong hệ thống. Cách phân bổ mới cũng tạo điều kiện để công ty triển khai đồng bộ các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2032, bảo đảm phù hợp với tiến độ thực tế và định hướng phát triển dài hạn.

Liên quan đến hoạt động quản trị dư nợ trái phiếu, trước đợt hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi, vào ngày 16/11/2026, CII đã tiến hành mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu mã CII1240 với tổng giá trị 107 tỷ đồng. Sau giao dịch mua lại này, giá trị lưu hành còn lại của mã trái phiếu giảm xuống còn 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu CII1240 có tổng giá trị phát hành 108 tỷ đồng, được CII phát hành từ ngày 15/11/2024 với kỳ hạn 3 năm và có lịch đáo hạn dự kiến vào ngày 15/11/2027.