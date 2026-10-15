Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM sắp phát hành thêm 200 tỷ đồng trái phiếu

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM thông qua hồ sơ chào bán mã trái phiếu CIIL12601 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Trước đó, ngày 7/10, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu mã CIIL12601; lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 11,5%/năm và sau đó điều chỉnh với biên độ 4,8%/năm nhưng không thấp hơn 11%/năm. Trong đó, số tiền huy động 200 tỷ đồng được dùng để cơ cấu khoản nợ.

Ảnh minh họa.

Về hoạt động triển khai dự án, trước đó, CII cùng đối tác đã tham gia triển khai dự án mở rộng cao tốc Tp.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận và nhóm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM sẽ chiếm tỷ lệ 55% tổng dự án. Trong đó, dự án có tổng vốn đầu tư 36.125 tỷ đồng, thi công trong 3 năm (2025 - 2028), thời gian thu phí dự kiến 17 năm 2 tháng (2029 - 2046); dự án sẽ triển khai bao gồm liên danh nhà đầu tư gồm Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Tasco (mã HUT - sàn HNX), Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII.

Thêm nữa, ngày 26/8, Uỷ ban Nhân dân Tp.HCM đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII - Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC làm nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt để triển khai dự án thành phần 2, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Dự án được triển khai theo phương tức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT và nhóm CII tham gia với tỷ lệ 51%. Ngoài ra, dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,9 km, từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương trước đây (nay là Tp.HCM), tổng vốn đầu tư khoảng 6.276 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư và thi công từ năm 2026 đến năm 2028 và chính thức đưa vào khai thác từ đầu năm 2029.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu CII tăng 50 đồng lên 12.200 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giao dịch dưới đường MA 200.