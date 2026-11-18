Vừa mua lại 107 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Theo thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, vào ngày 16/11/2026, CII đã mua lại một phần của trái phiếu mã CII1240 trị giá 107 tỷ đồng. Qua đó, giá trị lưu hành của trái phiếu này giảm xuống còn 1 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu, trái phiếu CII1240 có giá trị phát hành 108 tỷ đồng, phát hành ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.

Theo công bố trên HNX, trước đó vào ngày 26/10/2026, CII mua lại 4,5 tỷ đồng của trái phiếu mã CII12403, qua đó giá trị lưu hành giảm xuống còn 95,5 tỷ đồng. Mã trái phiêu CII12403 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng, phát hành ngày 25/10/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn 25/10/2027.

Sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Ở một diễn biến khác, CII thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 7/12 tới đây tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/11/2026.

Về nội dung đại hội, CII dự kiến trình cổ đông thông qua định hướng chiến lược đầu tư giai đoạn 2027 - 2032; điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua sửa đổi một số điều khoản trái phiếu chuyển đổi mà CII đã phát hành và dự kiến phát hành.

Cùng với đó, CII thông báo chương trình tặng quà tri ân bằng tiền cho các cổ đông đăng ký tham dự đại hội trực tuyến qua website và/hoặc tham dự trực tiếp, bao gồm cả trường hợp ủy quyền tham dự. Theo đó, cổ đông sở hữu từ 5.000 cổ phiếu CII trở xuống sẽ nhận được 50.000 đồng.

Với cổ đông sở hữu trên 5.000 cổ phiếu, giá trị quà tặng được tính bằng số lượng cổ phiếu sở hữu nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, sau đó nhân với tỷ lệ 0,1%. Kết quả được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng. Như vậy, cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu CII sẽ nhận được 100.000 đồng.