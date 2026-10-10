Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) phát hành 200 tỷ trái phiếu, lên kế hoạch mua lại nợ trước hạn

Chi tiết đợt huy động 200 tỷ đồng trái phiếu thế chấp bằng cổ phần

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ. Tổng giá trị huy động tối đa của đợt phát hành này là 200 tỷ đồng. Cụ thể, công ty sẽ phát hành 2.000 trái phiếu mang mã CIIL12601, mỗi đơn vị có mệnh giá 100 triệu đồng và kỳ hạn kéo dài 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến diễn ra trong tháng 10/2026.

Mức lãi suất cố định áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 11,5%/năm. Kể từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi, công ty sẽ áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,8%/năm. Kèm theo đó, mức lãi suất thả nổi này được khống chế theo nguyên tắc không thấp hơn 11%/năm. Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu này sẽ được công ty sử dụng trực tiếp vào việc cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu.

Văn kiện đợt phát hành quy định lô trái phiếu được bảo đảm bằng nhiều tài sản có giá trị. Đầu tiên là phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của công ty tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác Công tư CII, đi kèm toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh liên quan. Tài sản thế chấp thứ hai là 10 triệu cổ phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đối tác Công tư CII sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (mã CEE), tương đương 24,1% vốn điều lệ trị giá gần 106 tỷ đồng. Cuối cùng là khối tài sản 8,62 triệu cổ phần trị giá 91,3 tỷ đồng thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII tại CEE, tương ứng 20,78% vốn điều lệ.

Kế hoạch chi hàng chục tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

Ở chiều ngược lại với hoạt động gọi vốn, công ty cũng công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 10/2026. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến mua lại 302 trái phiếu thuộc mã CII12402, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu chào bán của mã này. Với mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, tổng giá trị mua lại tương ứng là 30,2 tỷ đồng. Lô trái phiếu CII12402 có tổng trị giá 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024 với kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào 17/10/2027. Ngày thực hiện mua lại đợt này được công ty ấn định là 19/10/2026.

Tiếp đó, công ty tiếp tục dự kiến mua lại 45 trái phiếu thuộc mã CII12403, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu đã chào bán của mã này. Tổng giá trị mua lại đạt 4,5 tỷ đồng tính theo mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị. Lô trái phiếu CII12403 được phát hành ngày 25/10/2024 với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và có ngày đáo hạn là 25/10/2027. Ngày thực hiện mua lại lượng trái phiếu này dự kiến là 26/10/2026.

Trong cả hai đợt mua lại trái phiếu trước hạn, doanh nghiệp cho biết sẽ sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp trích từ hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện việc thanh toán cho các trái chủ. Việc kết hợp phát hành trái phiếu mới và mua lại các lô trái phiếu cũ phản ánh nghiệp vụ cơ cấu lại dòng tiền và cấu trúc dư nợ của doanh nghiệp trên thị trường vốn.