Phân phối thành công gần 52,2 triệu trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo báo cáo, đợt chào bán kết thúc ngày 23/11/2026, CII đã phân phối thành công gần 52,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho 3.160 nhà đầu tư, tương đương 77,65% tổng số trái phiếu chào bán. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 25 năm. Thời gian dự kiến chuyển giao trái phiếu trong tháng 11-12/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được đạt hơn 5.217,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng gần 5.216,3 tỷ đồng và được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Theo phương án phát hành được công bố trước đó, trái phiếu CII426001 dự kiến được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phần phổ thông. Việc chuyển đổi dự kiến được thực hiện trong 24 đợt.

Với gần 52,2 triệu trái phiếu được phân phối thành công, nếu toàn bộ số trái phiếu này được chuyển đổi theo tỷ lệ trên, lượng cổ phiếu phổ thông phát hành thêm tương ứng sẽ vào khoảng 522 triệu đơn vị.

Vừa mua lại 107 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Liên quan đến hoạt động trái phiếu, vào ngày 16/11/2026, CII đã mua lại một phần trái phiếu mã CII1240 với giá trị 107 tỷ đồng. Sau giao dịch, giá trị trái phiếu CII1240 còn lưu hành giảm xuống 1 tỷ đồng. Trái phiếu CII1240 có tổng giá trị phát hành 108 tỷ đồng, được phát hành ngày 15/11/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/11/2027.

Sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

Ở một diễn biến khác, CII thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 7/12 tới đây tại Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 5/11/2026.

Về nội dung đại hội, CII dự kiến trình cổ đông thông qua định hướng chiến lược đầu tư giai đoạn 2027 - 2032; điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, đại hội sẽ thông qua sửa đổi một số điều khoản trái phiếu chuyển đổi mà CII đã phát hành và dự kiến phát hành.

Cùng với đó, CII thông báo chương trình tặng quà tri ân bằng tiền cho các cổ đông đăng ký tham dự đại hội trực tuyến qua website và/hoặc tham dự trực tiếp, bao gồm cả trường hợp ủy quyền tham dự. Theo đó, cổ đông sở hữu từ 5.000 cổ phiếu CII trở xuống sẽ nhận được 50.000 đồng.

Với cổ đông sở hữu trên 5.000 cổ phiếu, giá trị quà tặng được tính bằng số lượng cổ phiếu sở hữu nhân với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, sau đó nhân với tỷ lệ 0,1%. Kết quả được làm tròn xuống đến hàng nghìn đồng. Như vậy, cổ đông nắm giữ 10.000 cổ phiếu CII sẽ nhận được 100.000 đồng.