Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) muốn huy động 200 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Phát hành trái phiếu lãi suất cố định 11,5%/năm

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mã CIIL12601, với tổng giá trị phát hành tối đa 200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, CII sẽ phát hành 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 10/2026.

Lãi suất cố định áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 5 trở đi, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,8%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được CII sử dụng để cơ cấu nợ.

Lô trái phiếu CIIL12601 được bảo đảm bằng phần vốn góp và cổ phần tại các doanh nghiệp liên quan đến CII, cùng toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ các tài sản này. Cụ thể, tài sản bảo đảm thứ nhất là phần vốn góp trị giá hơn 215 tỷ đồng của CII tại Công ty TNHH Đối tác Công tư CII, kèm toàn bộ quyền và lợi ích liên quan. Tài sản thứ hai gồm 10 triệu cổ phần tại CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đối tác Công tư CII. Số cổ phần này tương đương 24,1% vốn CEE, được định giá gần 106 tỷ đồng. Tài sản thứ ba là 8,62 triệu cổ phần CEE thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII, tương ứng 20,78% vốn điều lệ CEE, với giá trị 91,3 tỷ đồng.

Cả hai phần sở hữu cổ phần tại CEE đều đi kèm toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ số cổ phần được dùng làm tài sản bảo đảm.

CII dự kiến mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trong tháng 10

Ở chiều ngược lại, CII cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn một phần trái phiếu đang lưu hành trong tháng 10/2026. Nguồn tiền thực hiện được doanh nghiệp xác định là các nguồn hợp pháp từ hoạt động kinh doanh.

Đối với mã CII12402, doanh nghiệp dự kiến mua lại 302 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng trái phiếu đã chào bán. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị mua lại dự kiến là 30,2 tỷ đồng. Ngày thực hiện dự kiến là 19/10/2026. CII12402 có tổng giá trị phát hành 200 tỷ đồng, được phát hành ngày 17/10/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 17/10/2027.

Với mã CII12403, CII dự kiến mua lại 45 trái phiếu, tương đương 30% tổng lượng đã chào bán, với tổng giá trị 4,5 tỷ đồng. Thời gian mua lại dự kiến là ngày 26/10/2026. Lô CII12403 có giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành ngày 25/10/2024, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn ngày 25/10/2027.