Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) lên kế hoạch đầu tư hơn 655 ngàn tỷ đồng, điều chỉnh phương án trái phiếu chuyển đổi

Chiến lược đầu tư quy mô 655.800 tỷ đồng tập trung vào hạ tầng giao thông và mô hình TOD

Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 07/12 tới đây sẽ xem xét thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2027 đến 2032. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII, mã chứng khoán: CII) đặt mục tiêu trở thành nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam thông qua việc triển khai các dự án quy mô lớn. Theo danh mục dự kiến, tổng vốn đầu tư cho toàn bộ các dự án trong giai đoạn này lên tới 655.800 tỷ đồng. Công ty định hướng duy trì vai trò chi phối tại các doanh nghiệp dự án với tỷ lệ sở hữu tối thiểu 51%, hợp tác chia sẻ nguồn lực với các đối tác và bảo đảm huy động vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư, tương ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu cần chuẩn bị là 131.160 tỷ đồng. Nhu cầu vốn vay và huy động khác chiếm 80%, tương đương 524.640 tỷ đồng.

Cơ cấu danh mục đầu tư được phân chia thành hai nhóm cốt lõi. Nhóm thứ nhất là các dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư dự kiến 168.800 tỷ đồng, bao gồm 33.760 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 135.040 tỷ đồng vốn huy động khác. Các dự án trọng tâm trong nhóm này gồm dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam đoạn Dầu Giây đến Quảng Ngãi trị giá 78.200 tỷ đồng, hoàn thiện Vành đai 3 TP.HCM trị giá 61.000 tỷ đồng, xây dựng đường trên cao dọc Quốc lộ 51 trị giá 16.500 tỷ đồng, cải tạo giao thông khu vực Hàng Xanh đến Bình Triệu trị giá 9.200 tỷ đồng và nâng cao năng lực thông hành Xa lộ Hà Nội trị giá 3.900 tỷ đồng. Nhóm thứ hai là dự án phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) tại khu vực Hàng Xanh với tổng mức đầu tư khổng lồ đạt 487.000 tỷ đồng, đòi hỏi nguồn vốn chủ sở hữu 97.400 tỷ đồng và vốn vay 389.600 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực bất động sản mới, công ty chỉ tập trung phát triển quỹ đất có vị trí đắc địa, điển hình là quỹ đất đối ứng dự án BT tại Thủ Thiêm và quỹ đất theo mô hình TOD.

Phát hành mới và điều chỉnh các gói trái phiếu chuyển đổi để tài trợ dự án

Để đáp ứng nhu cầu vốn chủ sở hữu gia tăng, doanh nghiệp định hướng sử dụng công cụ trái phiếu chuyển đổi. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi gói 2 cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị tối đa 6.719,85 tỷ đồng. Lượng vốn huy động được sẽ phân bổ đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào bốn dự án trọng điểm, bao gồm cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh đến Bình Triệu, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương, đầu tư xây dựng đường cao tốc đô thị trên cao Quốc lộ 51 và dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM đến Trung Lương đến Mỹ Thuận. Việc giải ngân sẽ thực hiện thông qua hình thức góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh trực tiếp với các doanh nghiệp dự án có liên quan.

Thời gian triển khai đợt phát hành gói số 2 dự kiến trong năm 2026 hoặc năm 2027 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 trái phiếu với tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 1 trái phiếu đổi 8,6956 cổ phiếu. Doanh nghiệp cũng trình phương án điều chỉnh hàng loạt điều khoản của gói phát hành này, cụ thể giá chuyển đổi được nâng từ 10.000 đồng lên mức 11.500 đồng mỗi cổ phiếu. Chính sách lãi suất cũng thay đổi từ việc miễn lãi 12 kỳ đầu và cố định 14,5% mỗi năm sau đó, chuyển sang áp dụng lãi suất cố định 12% mỗi năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,5% mỗi năm cho các kỳ tiếp theo.

Cùng với việc phát hành gói mới, doanh nghiệp trình phương án điều chỉnh giá chuyển đổi đối với hai lô trái phiếu đã phát hành trong giai đoạn 2025 đến 2026. Lô trái phiếu mã CII425001 trị giá 2.000 tỷ đồng và lô CII425002 trị giá 2.500 tỷ đồng đều có mức giá chuyển đổi ban đầu là 12.500 đồng mỗi cổ phiếu với tỷ lệ 1 đổi 8. Theo đề xuất mới, riêng trong đợt chuyển đổi ngày 25/01/2027, giá chuyển đổi của cả hai lô trái phiếu này sẽ được điều chỉnh giảm về mức 11.500 đồng mỗi cổ phiếu với tỷ lệ 1 đổi 8,6956. Các đợt chuyển đổi sau mốc thời gian này sẽ tiếp tục áp dụng lại mức giá 12.500 đồng và tỷ lệ 1 đổi 8 như phương án ban đầu.