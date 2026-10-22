Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) chưa bán hết trái phiếu chuyển đổi, gia hạn thêm 30 ngày để huy động 6.720 tỷ đồng

CII gia hạn 30 ngày phân phối lô trái phiếu chuyển đổi

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa thông qua việc gia hạn thời gian phân phối trái phiếu chuyển đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/8/2026.

Theo đó, CII đang chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu mã CII426001 cho cổ đông hiện hữu. Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phần phổ thông được nhận 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu.

CII cho biết thời gian phân phối lô trái phiếu này sẽ được gia hạn thêm 30 ngày. Theo kế hoạch mới, thời gian đăng ký mua và nộp tiền đối với số trái phiếu còn lại chưa được phân phối thông qua đại lý phát hành kéo dài từ ngày 22/10 đến ngày 3/11/2026. Doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục để xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn thời gian phân phối.

Lô CII426001 có kỳ hạn lên tới 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Đáng chú ý, trái phiếu có lãi suất 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, từ các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được áp dụng ở mức 14,5%/năm.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 27/8/2026. Quyền mua trái phiếu được chuyển nhượng một lần, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền ban đầu kéo dài từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng nếu phân phối toàn bộ số trái phiếu. Nguồn vốn thu được dự kiến được sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty. Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10, tức mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phần và việc chuyển đổi dự kiến được thực hiện qua 24 đợt.

HFIC chưa bán được 27,4 triệu quyền mua

Đáng chú ý, trong đợt chào bán này, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) từng đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua, tương đương quyền mua 2,74 triệu trái phiếu chuyển đổi của CII. Thời gian thực hiện giao dịch được đăng ký từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026, với phương thức bán đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank và bán thỏa thuận trực tiếp.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian đăng ký, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua số quyền mua trái phiếu mà HFIC đưa ra. Do đó, HFIC vẫn giữ nguyên số lượng quyền mua. Theo thông tin công bố, phần quyền mua này tương đương 27,4 triệu cổ phiếu, chiếm 4,08% vốn CII. Việc CII phải gia hạn thời gian phân phối thêm 30 ngày diễn ra trong bối cảnh một lượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi của cổ đông lớn Nhà nước chưa tìm được nhà đầu tư nhận chuyển nhượng.

CII sắp họp bất thường, bàn kế hoạch hạ tầng giai đoạn 2027-2032

Ở diễn biến khác, CII vừa thông báo ngày 5/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chưa được doanh nghiệp công bố.

Theo nội dung dự kiến, cổ đông sẽ xem xét, thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của CII trong giai đoạn 2027-2032, cùng các giải pháp huy động và bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án. Ngoài ra, đại hội cũng dự kiến xem xét một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.