Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2

Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước. (Ảnh: VÕ LÊ)

Theo đó, tổng diện tích đất cho thuê khoảng 1,2 triệu m² với hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Thời hạn thuê đất đến ngày 23/9/2058, phù hợp thời hạn hoạt động của dự án.

Trong tổng diện tích đất, có 854.740,2m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng; 24.945,8m² đất bãi xe và 324.184,4m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung.

Về chính sách tiền thuê đất, đối với 879.686m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng và bãi xe, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước được miễn tiền thuê đất trong 3 năm xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất và 11 năm tiếp theo sau khi kết thúc thời gian miễn trong giai đoạn xây dựng cơ bản, theo quy định. Đối với 324.184,4m² đất hạ tầng sử dụng chung theo quy hoạch được phê duyệt, công ty không phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới, thời hạn và quy hoạch được duyệt; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố cùng Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai dự án, việc đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền.

Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa, thực hiện thủ tục thuê đất và cấp Giấy chứng nhận theo quy định; đồng thời rà soát, xác định điều kiện áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất, bảo đảm đúng quy định và không trùng lặp ưu đãi.

Khu công nghiệp Hiệp Phước (thuộc xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ) là một trong những khu công nghiệp hình thành sớm tại khu vực phía nam Thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, logistics và hệ thống cảng biển của Thành phố.

Khu công nghiệp đi vào hoạt động từ năm 1996. Theo quy hoạch phê duyệt, giai đoạn 1 khu công nghiệp có quy mô 311,4ha, quy hoạch giai đoạn 2 quy mô khoảng 596,93ha.