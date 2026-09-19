Đầu tư hạ tầng hiện đại xử lý chất thải

Ông Vũ Văn Tưởng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Bắc Ninh là xác định môi trường là một trong những trụ cột của tăng trưởng; mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp, có hệ thống hạ tầng môi trường đồng bộ, hiện đại, kiểm soát hiệu quả các nguồn ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên những vấn đề đang đặt ra cấp thiết trong quá trình đô thị hóa và phát triển công nghiệp. Trọng tâm là kiểm soát nguồn thải, hoàn thiện hạ tầng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; tăng cường quan trắc, giám sát và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường phục vụ công tác quản lý.

Đối với chất thải rắn, mục tiêu đến năm 2028 cơ bản xóa bỏ các khu xử lý rác thải quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu là nhiệm vụ cần được tập trung thực hiện. Sở sẽ tham mưu đẩy nhanh đầu tư các nhà máy xử lý rác theo công nghệ hiện đại, hoàn thiện hệ thống thu gom, vận chuyển, đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả xử lý, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí dự kiến hơn 44 nghìn tỷ đồng là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ một cách tổng thể. Trên cơ sở Đề án, ngành sẽ tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định thứ tự ưu tiên, huy động và đa dạng hóa nguồn lực, trong đó chú trọng xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải hiện đại.

Cùng với đầu tư hạ tầng, việc phân loại rác tại nguồn, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao ý thức cộng đồng cũng cần được quan tâm đúng mức. Bảo vệ môi trường không thể chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà cần sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng và từng người dân.

Với cách tiếp cận đồng bộ từ chính sách, hạ tầng, công nghệ đến ý thức xã hội, Bắc Ninh có thêm nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu đô thị xanh, thông minh, phát thải thấp, nâng cao chất lượng sống của người dân.