Đầu tư hạ tầng giao thông, kết nối vùng nông thôn, miền núi

Vị trí sạt lở trên tuyến ĐH3, xã Phước Trà. Ảnh: HỒ QUÂN

Gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Tuyến ĐH3, đoạn từ giáp đường Đông Trường Sơn đến khu dân cư Trà Nhan (xã Phước Trà) dài khoảng 4,1km, nhưng mặt đường xuống cấp, mặt cắt tuyến hẹp; một số vị trí rạn nứt, sình lún. Trên tuyến, cầu Sông Gia có mặt cắt hẹp, hai đầu cầu xuất hiện sạt lở; ngầm Khe Trót thường xuyên bị ngập, gây chia cắt giao thông vào mùa mưa.

Chính quyền địa phương ghi nhận 2 vị trí sạt lở taluy âm nghiêm trọng trên tuyến, ảnh hưởng khoảng 84m nền đường, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và giao thông. Địa phương đã sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai để gia cố chân taluy. Tuy nhiên, do mưa kéo dài, khu vực sạt lở tiếp tục lan rộng.

Ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Trà cho biết, tuyến đường hiện chưa đáp ứng yêu cầu kết nối với đường Trường Sơn Đông, trở thành rào cản đối với liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là kết nối 2 điểm du lịch gồm Di tích cấp quốc gia Khu ủy Khu V và Di tích cấp tỉnh làng Ông Tía.

“UBND xã Phước Trà đã đề xuất đầu tư nâng cấp, hoàn thiện toàn tuyến vào danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thiết yếu, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng. Dự án có quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, mặt cắt ngang 7,5m, đầu tư đồng bộ cầu, cống trên tuyến. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố”, ông Hùng nói.

Tuyến ĐH4 dài 13km đi qua địa bàn xã Trà Giáp là trục giao thông huyết mạch, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, mới có khoảng 2km qua khu vực trung tâm hành chính xã được đầu tư, mở rộng, với mặt đường bê tông rộng khoảng 7,5m. Phần còn lại có mặt cắt ngang trung bình khoảng 5m, mặt đường bê tông rộng 3 - 4m và đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Giáp Phùng Văn Nam, giao thông khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân mà còn cản trở việc thu hút các dự án đầu tư tại địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kiểm tra thực tế tuyến ĐH10 đoạn qua xã Thăng Phú. Ảnh: HỒ QUÂN

Từ thực trạng này, địa phương đã đề xuất thành phố nâng cấp tuyến ĐH4 nối xã Trà Giáp với xã Trà Tân dài 13km, với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Đồng thời, đề xuất xây dựng tuyến đường liên xã Trà Giáp - Trà Vân dài khoảng 10km, với kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Huy động nguồn lực

Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Đoàn Thiện Ngọc Vũ cho biết, tuyến ĐH10, đoạn từ đập Cao Su đến cầu Hà Châu dài khoảng 7,2km, là trục giao thông huyết mạch đi qua trung tâm xã. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đáng mừng, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH10 đã được HĐND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND.

Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, địa phương triển khai cắm mốc quản lý hiện trạng để bảo vệ hành lang an toàn giao thông, tạo cơ sở phục vụ công tác quản lý đất đai và triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường trong thời gian tới.

Ngoài dự án nói trên, trên địa bàn xã còn nhiều công trình giao thông huyết mạch cần được thành phố quan tâm đầu tư. Trong đó, cầu Kế Xuyên trên tuyến ĐH6 và cầu Đập Cao Su trên tuyến ĐH10 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do nằm giáp ranh xã Thăng Điền và Thăng Phú, việc xác định phạm vi, nguồn vốn và cơ quan chủ trì đầu tư còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 50 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối ngân sách của 2 xã.

Tuyến ĐT 612 qua địa bàn xã Thăng Phú hiện có mặt cắt đường hẹp, một số đoạn chỉ rộng 3,5m, trong khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuyến ĐT.613C, đoạn nối từ đường Võ Chí Công (xã Thăng Trường) với quốc lộ 1A (xã Thăng Điền), đang được thi công. Trong khi đó, đoạn từ quốc lộ 1A qua địa bàn các xã Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương và Việt An đã được đưa vào quy hoạch nhưng chưa được đầu tư.

cầu Đập Cao Su trên tuyến ĐH10, xã Thăng Phú đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: HỒ QUÂN

Địa phương đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan khảo sát, đánh giá sự cần thiết, tính khả thi và nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong vùng.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân Lê Văn Sinh, tại khu vực nông thôn, phần lớn các tuyến giao thông được đầu tư từ trước đã xuống cấp, hư hỏng, mặt đường nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong khi đó, nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, kinh phí bố trí hằng năm chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn.

Để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thành phố cần nghiên cứu, ban hành đề án phát triển giao thông nông thôn, tạo thêm nguồn lực đầu tư cho các địa phương.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, miền núi đang được Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm mở rộng không gian phát triển và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Theo Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 6/4/2026 của Thành ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực miền núi giai đoạn 2026 - 2030, thành phố định hướng tập trung nguồn lực phát triển hệ thống giao thông cùng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Cùng với đó, Nghị quyết số 48/2026/NQ-HĐND tạo cơ sở chính sách để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, miền núi. Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách và kế hoạch đầu tư công, thành phố tiếp tục rà soát, ưu tiên nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, đường kết nối liên xã, liên vùng và cầu dân sinh, nhất là tại những địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

K.M