Đầu tư hạ tầng gắn với sinh kế, phát triển du lịch bền vững

Sáng 7/11, Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên và Tây Ninh thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 6. Ảnh: Đắc Trường

Bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư

Cơ bản thống nhất với chủ trương đầu tư 3 dự án cao tốc, các đại biểu cho rằng, đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, vùng còn nhiều khó khăn về giao thông.

Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư, ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) đề nghị làm rõ phương án cân đối, bố trí nguồn vốn, bảo đảm nguồn lực thực hiện các dự án theo kế hoạch. Đồng thời, cần xem xét khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương khi xác định trách nhiệm bố trí vốn đối ứng, tránh tạo áp lực lớn đối với những địa phương còn nhiều khó khăn.

ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu đầu tư đồng bộ các tuyến kết nối, nhất là những đoạn tuyến kết nối cửa khẩu và các trục giao thông liên vùng, nhằm phát huy hiệu quả khai thác, mở rộng không gian phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị kỹ phương án thi công, đường công vụ và giải pháp ứng phó với điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) đề nghị quan tâm đầy đủ hơn đến yêu cầu bảo đảm sinh kế trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo đại biểu, các khu tái định cư cần được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

ĐBQH Chu Mạnh Hùng (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đặc biệt, cần bảo đảm kết nối giữa tuyến cao tốc với hệ thống đường dân sinh, không để các công trình giao thông trở thành rào cản, gây chia cắt cộng đồng dân cư, ảnh hưởng đến việc đi lại, học tập, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hiệu quả đầu tư vì thế không chỉ thể hiện ở quy mô, năng lực khai thác của tuyến đường mà còn phải được đánh giá qua khả năng kết nối và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: Đắc Trường

Chính sách ưu đãi phải tạo sức lan tỏa

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết nhằm thu hút nguồn lực xã hội, tạo động lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị chính sách ưu đãi cần được thiết kế hợp lý, thực chất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) cho rằng, việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách không nên chỉ căn cứ vào quy mô vốn đầu tư mà cần xem xét toàn diện tính chất, hiệu quả và giá trị mà dự án mang lại. Một dự án có quy mô lớn chưa chắc tạo ra sức hấp dẫn du lịch tương xứng nếu thiếu sản phẩm đặc sắc và khả năng kết nối với các giá trị văn hóa, thiên nhiên bản địa.

ĐBQH Nguyễn Văn Huy (Hưng Yên) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đại biểu nhấn mạnh, cần quan tâm hơn đến du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, sinh thái và làng nghề truyền thống; tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Các chính sách hỗ trợ cần chú trọng đầu tư hạ tầng thiết yếu, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng quản trị, quảng bá và kết nối thị trường, qua đó giúp người dân thực sự được hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Cùng quan điểm, ĐBQH Phạm Hùng Thái (Tây Ninh) đề nghị có cách tiếp cận linh hoạt trong xác định đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi, tránh để các dự án quy mô vừa và nhỏ, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới có tiềm năng du lịch nhưng khó tiếp cận chính sách.

ĐBQH Phạm Hùng Thái (Tây Ninh) phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Theo đại biểu, cần đánh giá dự án dựa trên tính chất, mục tiêu và hiệu quả lan tỏa thay vì chỉ dựa vào quy mô vốn. Bởi nhiều mô hình du lịch quy mô không lớn vẫn có thể tạo sinh kế, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, cần quy định rõ cơ chế huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch về điều kiện, mức hỗ trợ và trách nhiệm của các bên. Ngân sách nhà nước cần phát huy vai trò dẫn dắt, thu hút đầu tư xã hội, đồng thời bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: Đắc Trường

Đối với các mô hình du lịch mới, kinh tế đêm và hoạt động giải trí kéo dài, đại biểu đề nghị nghiên cứu cơ chế triển khai, giám sát phù hợp, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Các đại biểu cũng lưu ý cần sớm có hướng dẫn cụ thể, đồng bộ về triển khai các chính sách ưu đãi, bảo đảm nghị quyết khi được thông qua có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và tạo động lực cho ngành du lịch phát triển.