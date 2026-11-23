Ưu tiên hạ tầng giao thông, phát triển các hành lang kinh tế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 2305/QĐ-TTg ngày 23/11/2026 ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 610/QĐ-TTg ngày 4/4/2026.

Ban hành Chương trình thực hiện Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được xác định là những động lực chủ yếu.

Vùng sẽ tập trung khai thác các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế rừng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch nghỉ dưỡng.

Đồng thời, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, gắn với cấp mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm chủ lực.

Chương trình cũng đặt mục tiêu thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, kinh tế biên mậu, thương mại chính ngạch; hình thành và kết nối các trung tâm logistics, dịch vụ tại những hành lang kinh tế và cửa khẩu quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh và khai thác, chế biến sâu khoáng sản theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường được chú trọng phát triển.

Về kết cấu hạ tầng, Chương trình xác định yêu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng vùng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tăng cường khả năng kết nối trong nội vùng, với các vùng lân cận và không gian hợp tác quốc tế.

Đây được xem là nền tảng để cơ cấu lại nền kinh tế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được ưu tiên đầu tư, gồm đường cao tốc, đường sắt khổ tiêu chuẩn, quốc lộ và các công trình kết nối với hành lang kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị và các trung tâm kinh tế lớn.

Cùng với đó là phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, an toàn, thông minh; hạ tầng đô thị đồng bộ, xanh, thông minh, phù hợp với đặc điểm địa hình trung du, miền núi và yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong tổ chức không gian phát triển, Phú Thọ và Thái Nguyên được định hướng trở thành khu vực động lực, giữ vai trò trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của vùng.

Công nghiệp được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu, ưu tiên các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, cơ khí chế tạo trình độ cao, thiết bị điện, công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp công nghệ số.

Các hành lang kinh tế quan trọng được xác định gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Hà Nội; Điện Biên - Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội; Tuyên Quang - Phú Thọ - Hà Nội; Cao Bằng - Thái Nguyên - Hà Nội; Cao Bằng - Lạng Sơn - Quảng Ninh; Điện Biên - Sơn La - Lào Cai - Tuyên Quang - Thái Nguyên - Lạng Sơn.

Việc phát triển các hành lang này gắn với hệ thống cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, trung tâm logistics, đô thị, công nghiệp, du lịch và dịch vụ; qua đó tăng cường kết nối nội vùng, với Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng, các cảng cửa ngõ và mở rộng liên kết với Trung Quốc, Lào, ASEAN.

Phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

Đối với hệ thống đô thị, Chương trình định hướng tổ chức mạng lưới đa tầng, đa trung tâm theo các tiểu vùng, gắn với phát triển hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và các hành lang kinh tế.

Các đô thị được định hướng phát triển theo hướng xanh, bền vững, thông minh, giàu bản sắc, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên, di sản văn hóa các dân tộc và kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hóa.

Một số đô thị trung tâm như Thái Nguyên, Việt Trì, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ được chú trọng phát huy vai trò lan tỏa phát triển, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chương trình cũng ưu tiên phát triển đô thị tại các khu kinh tế cửa khẩu, khu vực biên giới và dọc các hành lang kinh tế; rà soát, phân loại các đô thị trung tâm cấp huyện trước đây để phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cũng được quan tâm đầu tư đồng bộ, hợp lý, từng bước hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ và trợ giúp xã hội được xác định là những ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản của người dân.

Đáng chú ý, Chương trình định hướng củng cố, mở rộng các trường đại học, trung tâm và phân hiệu đại học tại Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và các tiểu vùng. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, địa phương.

Về khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, vùng sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) trong các ngành, lĩnh vực có lợi thế; thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm chuyển đổi số, phòng thí nghiệm trọng điểm.

Định hướng xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo vùng gắn với các đô thị trung tâm, vận hành sàn giao dịch công nghệ vùng kết nối với hệ thống quốc gia và hình thành cơ sở dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo dùng chung.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, ưu tiên đầu tư công trình phòng thủ, hạ tầng biên giới và bố trí dân cư trên tuyến biên giới, hướng tới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.