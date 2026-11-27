Hệ thống trụ điện cao thế dọc tuyến đường tỉnh 973 tại đặc khu Phú Quốc được đầu tư phục vụ APEC 2027. Ảnh: CÔNG NINH

Đầu tư đồng bộ lưới điện nền tảng

Giám đốc Công ty Điện lực An Giang Nguyễn Phước Quý Hùng cho biết, xác định bảo đảm cung cấp điện phục vụ APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, công ty chủ động phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai đồng bộ các giải pháp đầu tư, nâng cấp, củng cố hệ thống điện tại đặc khu Phú Quốc. Ngành điện thực hiện ba nhóm chính, gồm củng cố hệ thống điện 220kV, 110kV; đầu tư các công trình trung thế cấp điện trực tiếp cho phụ tải trọng yếu phục vụ APEC 2027; sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang lưới điện trung, hạ thế hiện hữu.

Ba công trình đã đưa vào vận hành gồm trạm biến áp 220kV Phú Quốc 2 và đường dây đấu nối; đường dây 110kV Phú Quốc - nam Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - bắc Phú Quốc. Các công trình này góp phần hình thành liên kết mạch vòng 110kV nhằm tăng khả năng chuyển tải và nâng cao mức độ dự phòng khi xảy ra sự cố.

Để chủ động đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, công ty rà soát khả năng mang tải, phương thức kết dây trên lưới 220kV, 110kV, 22kV; xử lý các điểm có nguy cơ quá tải, mất an toàn và cập nhật thường xuyên nhu cầu công suất với các chủ đầu tư.

Hiện Công ty Điện lực An Giang triển khai thủ tục lựa chọn nhà thầu cho ba công trình cấp điện trực tiếp phục vụ APEC 2027 gồm hạ ngầm và phát triển lưới điện trung, hạ thế dọc đường tỉnh 975, với kinh phí 223,4 tỷ đồng; cấp điện cho Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tuyến tàu điện LRT đầu sân bay, với kinh phí 106,9 tỷ đồng; cấp điện cho khu vực Trung tâm Hội nghị APEC và tuyến LRT đầu trung tâm, với kinh phí 56 tỷ đồng. Dự kiến ba công trình này nghiệm thu, hoàn thành xây dựng trước ngày 10/3/2027.

Công tác chỉnh trang lưới điện ưu tiên khu vực tổ chức hội nghị, Dương Đông - An Thới và các trục giao thông chính được thực hiện từ nay đến tháng 3/2027; các khu vực còn lại dự kiến thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6/2027. Đối với lưới điện phân phối hiện hữu, Công ty Điện lực An Giang kiểm tra tổng thể, ghi nhận các tồn tại thuộc tài sản của ngành điện để đầu tư, sửa chữa, khái toán khoảng 165,6 tỷ đồng; 347 tồn tại thuộc tài sản khách hàng sẽ được xử lý cùng chủ sở hữu.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cấp điện liên tục

Công trình khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc do Công ty Điện lực An Giang chủ trì thực hiện theo phân công của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/3/2027. Công ty cũng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hệ thống giám sát, điều khiển từ xa (SCADA)… Với các khách sạn và cơ sở lưu trú, công ty đang làm việc với chủ đầu tư để xác định nhu cầu công suất, thời điểm sử dụng điện và phương án đấu nối.

Hệ thống trụ điện cao thế dọc tuyến đường tỉnh 973 tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: CÔNG NINH

Yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm an toàn, liên tục, ổn định và có dự phòng, nhất là đối với Trung tâm Hội nghị APEC, sân bay, các khu vực lưu trú, trung tâm báo chí và những phụ tải thiết yếu. Phương án đang được xây dựng theo hướng cấp điện từ nhiều hướng, kết hợp nguồn máy phát dự phòng tại chỗ và bộ lưu điện (UPS) hoặc hệ thống lưu trữ điện phù hợp đối với thiết bị cần cấp điện liên tục. Trong thời gian diễn ra hội nghị, công ty bố trí lực lượng trực vận hành, xử lý sự cố 24/24 giờ, chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng và diễn tập trước hội nghị.

Hiện tiến độ thực hiện các công trình điện phụ thuộc nhiều vào việc bàn giao mặt bằng, hào kỹ thuật (công trình ngầm chứa cáp) và vị trí đấu nối của các dự án giao thông, sân bay, LRT và Trung tâm Hội nghị. Riêng tuyến đường tỉnh 975, Công ty Điện lực An Giang đã kéo cáp được 8,15km/11,7km hào kỹ thuật (theo số liệu báo cáo ngày 20/11/2026); phần còn lại chờ bàn giao hào đủ điều kiện thi công.

Việc phát quang cây xanh và xử lý các tồn tại thuộc tài sản khách hàng cũng cần sự phối hợp của địa phương và chủ sở hữu. UBND đặc khu Phú Quốc được giao lập phương án vận hành chuyển tiếp Trung tâm Hội nghị, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2026. Đây là cơ sở để công ty xác định đầu mối sử dụng điện và phương án dự phòng.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Công ty Điện lực An Giang thành lập và duy trì hoạt động tổ chỉ đạo công tác bảo đảm cung cấp điện phục vụ APEC 2027; phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị; thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Công ty Điện lực An Giang tăng cường phối hợp với Tổng Công ty Điện lực miền Nam, UBND tỉnh, UBND đặc khu Phú Quốc, chủ đầu tư và đơn vị thi công; phân kỳ đầu tư, sửa chữa, chỉnh trang theo mức độ ưu tiên, tập trung nguồn lực cho khu vực trực tiếp phục vụ hội nghị và các tuyến giao thông, đô thị trọng điểm.

Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện không chỉ bảo đảm cấp điện cho một sự kiện quốc tế quan trọng mà còn tạo nền tảng hạ tầng thiết yếu, lâu dài cho đặc khu Phú Quốc. Sau khi hoàn thành, các công trình tiếp tục phục vụ sân bay, Trung tâm Hội nghị, tuyến LRT, các khu đô thị, du lịch, dịch vụ và phụ tải dọc đường tỉnh 975, tạo điều kiện phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế biển.