Các dự án đầu tư hạ tầng có thời gian thu hồi vốn dài, nhưng ngân hàng thường ưu tiên khoản vay dưới 20 năm. Theo ông Nguyễn Hồng Chuyên, Tổng giám đốc DVL Group, khoảng lệch này tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp (DN) khi thu xếp vốn, cân đối dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Đây là một trong những rào cản khiến vốn tư nhân chưa dễ nhập cuộc với các dự án PPP.

Cần nhìn thấy khả năng thu hồi vốn

Như băn khoăn của ông Chuyên, khó khăn của các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) còn nằm ở cơ chế chia sẻ doanh thu và thứ tự ưu tiên dòng tiền giữa trả nợ ngân hàng với thu hồi vốn nhà đầu tư. Với các dự án BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất cũng vướng tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định giá trị đối ứng và chênh lệch giá đất tại thời điểm thanh toán.

Các dự án đầu tư hạ tầng quy mô lớn đến năm 2030 đặt ra yêu cầu cấp thiết về huy động vốn tư nhân thông qua mô hình PPP.

Cơ quan thực hiện còn e ngại trách nhiệm khi xử lý bồi thường do chậm thanh toán, chậm bàn giao đất hoặc chi phí vận hành phát sinh sau khi hợp đồng BT kết thúc. Những bất định này khiến DN khó dự báo hiệu quả đầu tư, ngân hàng cũng khó đánh giá khả năng trả nợ của DN.

Rủi ro còn đến từ quá trình phối hợp và thực thi hợp đồng. PGS.TS. Dương Đăng Huệ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VARSI, cho biết phối hợp giữa các bên chưa đồng bộ. Khác biệt về quy trình và cách hiểu quy định có thể làm gián đoạn triển khai, ảnh hưởng đến khai thác công trình.

Theo ông Huệ, rủi ro cần được phân bổ cho bên có khả năng kiểm soát tốt nhất. Nhà nước chịu trách nhiệm với những yếu tố thuộc thẩm quyền và cam kết của mình; nhà đầu tư chịu trách nhiệm về năng lực tổ chức, thi công và vận hành. Những rủi ro khách quan cần có cơ chế xử lý được xác định trước trong hợp đồng.

Áp lực huy động vốn càng lớn khi nhu cầu đầu tư hạ tầng đến năm 2030 rất cao. Theo ước tính của VIS Rating, tổng nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026-2030 vào khoảng 450 tỷ USD. Trong đó, khu vực tư nhân được kỳ vọng đóng góp khoảng 150 tỷ USD, còn thị trường vốn có thể huy động 20-25 tỷ USD.

Mới đây, VnDirect dẫn dữ liệu Bộ Tài chính cho thấy, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026 đạt 708.600 tỷ đồng, bằng 74,1% kế hoạch Thủ tướng giao và tăng 44,3% so với cùng kỳ. Dù vậy, ngân sách nhà nước khó đáp ứng toàn bộ nhu cầu đầu tư hạ tầng, khiến việc huy động nguồn lực tư nhân trở thành yêu cầu cấp thiết.

Nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng Việt Nam giai đoạn 2026-2030 ước khoảng 450 tỷ USD, trong đó khu vực tư nhân được kỳ vọng đóng góp 150 tỷ USD. Tuy nhiên, chênh lệch giữa thời gian hoàn vốn và kỳ hạn vay ngân hàng, cùng rủi ro thanh toán, mặt bằng và hợp đồng, vẫn khiến nhà đầu tư dè dặt.

Áp lực này thể hiện rõ tại TP.HCM. Ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố giai đoạn 2026-2030 khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng được khoảng 1/3.

Thành phố đã rà soát danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Trong đó, khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước được bố trí tham gia 39 dự án; riêng năm 2026 có 14.611 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng.

Để thu hút nhà đầu tư, TP.HCM cam kết chuẩn bị mặt bằng, xác định phương án thanh toán ngay khi phê duyệt. Thành phố cũng có thể bố trí vốn nhà nước tham gia đến 70% tổng mức đầu tư theo quy định, đồng thời rút ngắn thủ tục và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Thành phố còn dự kiến đa dạng hóa kênh huy động vốn qua đầu tư trực tiếp, liên doanh, Trung tâm Tài chính quốc tế và phát hành trái phiếu từ năm 2027. Cùng với đó là cơ chế giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, những cơ chế hỗ trợ này chưa đủ bảo đảm dòng vốn tư nhân sẽ nhập cuộc. Nhà đầu tư cần nhìn thấy khả năng thu hồi vốn và những cam kết đủ tin cậy khi dự án phát sinh rủi ro.

Chia sẻ rủi ro để nhà đầu tư dám rót vốn dài hạn

Muốn các nhà đầu tư yên tâm rót vốn dài hạn, cơ chế chia sẻ rủi ro cần được cụ thể hóa thành những cam kết rõ ràng, có khả năng thực thi.

Theo PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), các cơ chế đặc thù và quy định mới về phát triển đô thị đang mở rộng dư địa huy động nguồn lực tư nhân. Tuy nhiên, hiệu quả thu hút vốn phụ thuộc vào tính nhất quán của thể chế, phương án tài chính và hợp đồng dự án.

Ông Nghĩa cho biết số vụ tranh chấp liên quan PPP tại VIAC có xu hướng gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp. Điều này đặt ra yêu cầu xử lý bất cập ngay từ khâu chuẩn bị dự án, nhất là những vấn đề liên quan đến phân bổ rủi ro, tính ổn định chính sách và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Ở góc độ tài chính, phương án dự án cần xác định rõ nguồn thu, thời gian hoàn vốn, nghĩa vụ thanh toán và cách xử lý khi doanh thu thấp hơn dự kiến. Cơ chế chia sẻ doanh thu phải có điều kiện áp dụng, quy trình xác nhận và thời hạn thực hiện minh bạch. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng đánh giá rủi ro, xem xét cấp tín dụng phù hợp với vòng đời công trình.

Khâu cấu trúc dự án và thu xếp tài chính cũng cần gắn chặt với khả năng quản trị rủi ro. Ông Ngô Thanh Tùng, Giám đốc điều hành VILAF, trọng tài viên VIAC, hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), nhấn mạnh hiệu quả PPP phụ thuộc vào cách cấu trúc dự án, thu xếp tài chính, quản trị rủi ro và giải quyết tranh chấp. Hợp đồng cần rõ ràng, khả thi và có khả năng thực thi để bảo vệ quyền lợi các bên.

Muốn thu hút vốn tư nhân vào PPP, cần cụ thể hóa cơ chế chia sẻ doanh thu, phân bổ rủi ro và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán. Hợp đồng phải quy định rõ trách nhiệm các bên, cơ chế giải quyết tranh chấp và thẩm quyền xử lý vướng mắc để bảo vệ dòng vốn đầu tư dài hạn.

Để hạn chế tranh chấp kéo dài và bảo đảm dự án không bị đình trệ, cơ chế giải quyết bất đồng cũng cần được thiết kế ngay trong hợp đồng.

Ông Leif D. Schneider, Giám đốc đại diện Luther Việt Nam, trọng tài viên VIAC, đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp nhiều tầng, bắt đầu bằng thương lượng, hòa giải hoặc ý kiến chuyên gia đối với tranh chấp kỹ thuật trước khi chuyển sang trọng tài. Hợp đồng cũng cần quy định thời hạn xử lý và nghĩa vụ tiếp tục thực hiện những phần công việc không bị tranh chấp.

Bên cạnh cơ chế hợp đồng, việc phân định rõ thẩm quyền xử lý cũng quyết định tiến độ tháo gỡ vướng mắc. PGs.Ts. Phạm Duy Nghĩa lưu ý, TP.HCM cần phân định rõ vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương và những nội dung phải kiến nghị cơ quan Trung ương. Việc xác định đúng cấp có thẩm quyền sẽ hạn chế tình trạng nhà đầu tư phải chờ đợi vì những vướng mắc vượt quá khả năng xử lý của địa phương.

Những yêu cầu về thẩm quyền, hợp đồng và chia sẻ rủi ro cần được cụ thể hóa thành cam kết thực thi xuyên suốt quá trình triển khai dự án. Muốn PPP thực sự trở thành “đường băng” cho đầu tư hạ tầng, cơ quan quản lý cần chuẩn bị mặt bằng, công khai thông tin và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ đầu. Quan trọng hơn, cam kết về vốn, tiến độ bàn giao đất và chia sẻ rủi ro phải trở thành nghĩa vụ có thể kiểm chứng, thực thi trong hợp đồng. Nếu không, vốn tư nhân vẫn khó sẵn sàng bước vào những dự án cần nguồn lực lớn và thời gian thu hồi vốn dài.