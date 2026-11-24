Đường liên thôn Nà Khao - Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, tiếp tục được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thương, phát triển kinh tế.

Tuyến đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất tại thôn Bản Mới đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông, lâm sản cho gần 100 hộ dân mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để khai thác hiệu quả gần 200ha rừng trồng, phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn.

Theo ông Hoàng Văn Huy, người dân thôn Bản Mới, từ khi có đường, việc vận chuyển gỗ rừng trồng thuận tiện hơn, giá trị sản phẩm bán ra cũng được nâng lên. Nhờ đó, bà con có thêm động lực và điều kiện đầu tư mở rộng diện tích sản xuất, phát triển các loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả, đồng thời nhân rộng các mô hình chăn nuôi gà, lợn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Bà Hà Thị Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc, chia sẻ: Trước đây, tại một số thôn của xã Phúc Lộc, địa hình đồi núi chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều trở ngại. Không ít khu sản xuất nằm cách xa khu dân cư, đường đi nhỏ hẹp, chủ yếu là đường đất, việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Vào mùa mưa, đường trơn trượt, lầy lội, có những đoạn phương tiện cơ giới khó tiếp cận. Từ đó làm tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến việc khai thác tiềm năng đất đai, phát triển các mô hình kinh tế của người dân.

Nhận thức rõ vai trò của hạ tầng giao thông đối với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, xã Phúc Lộc đã chú trọng lồng ghép, sử dụng các nguồn lực đầu tư, trong đó có nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, để xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn.

Xã tập trung đầu tư những tuyến đường liên thôn, đường kết nối giữa các khu dân cư, đường vào vùng sản xuất tập trung, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Đường vào khu sản xuất thuộc thôn Bản Mới, xã Phúc Lộc, được bê tông hóa, giúp việc đi lại và vận chuyển nông - lâm sản của người dân thuận lợi hơn.

Từ năm 2022 đến nay, xã Phúc Lộc đã bố trí nguồn kinh phí hơn 30 tỷ đồng để mở mới nền đường liên thôn, nội thôn được hơn 22km. Việc đầu tư giao thông tại địa phương ngày càng hướng đến phục vụ trực tiếp nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân.

Thay vì chỉ tập trung cải thiện những tuyến đường chính, xã quan tâm rà soát những khu vực còn khó khăn về kết nối, nhất là các khu sản xuất nông, lâm nghiệp, nơi người dân có nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản thường xuyên.

Việc mở mới hoặc kiên cố hóa các tuyến đường tại những khu vực này giúp rút ngắn khoảng cách từ nơi sản xuất đến khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc, phân bón, giống cây trồng vào sản xuất và vận chuyển sản phẩm sau thu hoạch.

Khi đường giao thông được cải thiện, hiệu quả sản xuất cũng có thêm điều kiện nâng lên. Người dân không còn quá phụ thuộc vào sức người, sức kéo trong vận chuyển nông sản; việc tiếp cận các dịch vụ, vật tư phục vụ sản xuất thuận lợi hơn.

Đặc biệt, đối với những hộ phát triển kinh tế từ trồng rừng, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp, đường vào khu sản xuất có ý nghĩa thiết thực, góp phần giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Theo đánh giá của UBND xã Phúc Lộc, các tuyến đường liên thôn, liên xã được mở rộng và nâng cấp đã góp phần tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, tạo điều kiện để người dân giao lưu, trao đổi hàng hóa, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế và các hoạt động văn hóa, xã hội.

Những tuyến đường được mở rộng, cứng hóa giúp việc đi lại của học sinh, người cao tuổi và người dân trong mùa mưa thuận lợi, an toàn hơn. Việc vận chuyển hàng hóa, nông sản đến các điểm thu mua cũng từng bước được cải thiện, góp phần thúc đẩy trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Từ những tuyến đường liên thôn đến đường vào khu sản xuất, các công trình giao thông đang từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn Phúc Lộc. Đầu tư đúng trọng tâm, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phát huy sự đồng thuận của nhân dân đã và đang giúp những con đường nối liền các bản làng và mở ra hướng phát triển mới.

Đây chính là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.