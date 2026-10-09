Đầu tư giáo dục, rút ngắn khoảng cách phát triển

Trường TH-THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành) đang được đầu tư thêm một dãy phòng học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thành phố hiện có trên 900 cơ sở giáo dục công lập và tư thục với hơn 1,1 triệu học sinh, sinh viên; đồng thời là một trong số các địa phương có quy mô trường lớp, sĩ số lớn nhất cả nước. Thời gian qua, thành phố tiếp tục đầu tư toàn diện cho GDĐT, qua đó không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị mà còn coi giáo dục là động lực nâng cao chất lượng tăng trưởng của thành phố.

Ưu tiên đầu tư cho xã vùng sâu, vùng xa

Mặc dù là thành phố, nhưng sự chênh lệch về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục giữa các địa phương của Đồng Nai vẫn còn khá lớn, nhất là ở những xã khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã biên giới. Đặc biệt, ở một số xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức của người dân về việc quan tâm cho con em học tập vẫn còn là vấn đề khá nan giải, mặc dù được Nhà nước hỗ trợ gần như toàn bộ kinh phí học tập. Vào mỗi dịp đầu năm học, cán bộ xã và các nhà trường vẫn còn phải đến một số hộ dân để vận động phụ huynh cho con em đến trường.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Phạm Hồng Thắng chia sẻ: GDĐT chính là động lực có ý nghĩa căn cơ nhất làm thay đổi cuộc sống người dân ở những khu vực dân cư có tính chất đặc thù như xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Khi học sinh ở những khu vực đặc thù có cơ hội được tiếp cận với giáo dục phổ thông, tiếp đó là giáo dục nghề nghiệp tốt thì cơ hội tiếp cận với việc làm sau này của các em sẽ tốt hơn. Do đó, thành phố đã có những ưu tiên từ chính sách ở bậc học mầm non, phổ thông cho đến giáo dục nghề nghiệp.

Ngay sau khi có Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, thành phố đã cụ thể hóa bằng Đề án Đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 tại 8 xã biên giới gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ và Bù Gia Mập. Tổng kinh phí thực hiện gần 1,2 ngàn tỷ đồng từ ngân sách địa phương để đầu tư cho 53 cơ sở giáo dục.

Đến nay, các xã biên giới của thành phố đều đã có những chuyển biến về cơ sở vật chất, trong đó có trường được đầu tư xây dựng thêm phòng học, công trình phục vụ bán trú, trang thiết bị phục vụ dạy và học. Trước khi khai giảng năm học mới 2026-2027, hầu hết các xã đã chủ động hỗ trợ cấp phát sách giáo khoa cho học sinh, đồng thời có chính sách miễn, giảm chi phí bảo hiểm y tế cho học sinh. Đặc biệt năm học này, lần đầu tiên 32/32 trường ở 8 xã biên giới của thành phố được cung cấp bữa ăn trưa miễn phí tại trường bằng nguồn ngân sách hỗ trợ.

Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú thành phố (xã Hưng Thịnh) Sầm Thị Thanh cho biết: Nhờ đầu tư rất căn cơ và bài bản của UBND thành phố và Sở GDĐT cho nhà trường, chất lượng dạy và học đã được nâng cao rõ nét. Trong 2 năm trở lại đây, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của nhà trường luôn đạt 100%. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số dù điều kiện khó khăn, đi học xa nhà nhưng sau khi tốt nghiệp THPT đã trúng tuyển vào các trường đại học.

Tạo chuyển biến về chất lượng dạy và học

Hiệu trưởng Trường TH-THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành) Nguyễn Thị Tuyết cho biết: Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, UBND thành phố, Sở GDĐT cùng các sở, ngành đã dành nguồn lực đầu tư khá lớn cho nhà trường. Nhờ đó, trường đã có điều kiện để đầu tư thêm phòng học, nhà ăn và trang thiết bị phục vụ dạy học. Cụ thể, hiện nay nhà trường đang đầu tư xây dựng thêm một khối phòng học, đã hoàn thiện trước một khu nhà ăn bán trú khá khang trang và 100% học sinh đều được phục vụ bán trú miễn phí tại trường. Đây là động lực quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố LÊ TRƯỜNG SƠN, các trường học thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa của thành phố đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, nhờ đó đã tạo chuyển biến quan trọng về trường lớp và đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, trong buổi làm việc với ngành GDĐT thành phố mới đây, Thường trực Thành ủy đã khẳng định luôn dành cho GDĐT sự quan tâm đặc biệt, nhất là tại các xã biên giới. Từ sự quan tâm này, thành phố tin tưởng và kỳ vọng ban giám hiệu các trường và đội ngũ giáo viên sẽ đồng lòng tạo chuyển biến lớn về chất lượng dạy và học.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Tấn Hoàng Mạnh Thường chia sẻ: Phát triển giáo dục được xác định là một trong những giải pháp căn cơ nhất để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho người dân địa phương. Với đặc thù là một xã có địa bàn rộng như Lộc Tấn thì nguồn lực đầu tư cho giáo dục vẫn còn thiếu, nhất là đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Cùng với sự quan tâm đầu tư về hạ tầng, Đảng ủy xã cũng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban giám hiệu các trường chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên, từ đó có thể nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học.

Anh Điểu Thuần ở xã Đăk Ơ có con học tại Trường Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh (phường Lộc Ninh) cho biết: “Nhờ chính sách quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước nên con tôi được học nội trú với điều kiện ăn, ở, học hành rất chu đáo, đầy đủ. Thầy cô ở trường không chỉ dạy cho con kiến thức mà còn đảm nhận luôn vai trò là cha mẹ thay cho phụ huynh ở nhà để con được phát triển toàn diện. Tôi rất tin tưởng với sự quan tâm của thầy cô, con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, trở thành công dân có ích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương”.

Sở GDĐT đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ở những xã vùng sâu, vùng xa. Cụ thể, sở đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố dành trụ sở dôi dư ở phường Đồng Xoài để làm cơ sở 2 của Trường đại học Đồng Nai, đưa nơi đây thành địa chỉ đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên ở các xã, phường phía Bắc thành phố và trực tiếp đào tạo sinh viên các ngành sư phạm, là nguồn cung cấp giáo viên cho các trường mầm non, phổ thông phía Bắc thành phố trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Trường đại học Đồng Nai cũng đang khẩn trương mở các lớp đào tạo trình độ đại học ở các ngành mà khu vực phía Bắc thành phố đang cần nhân lực như: kỹ thuật, kế toán, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ… Đây cũng là bước chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển của thành phố.